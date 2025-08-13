Свыше 300 млн тенге выделили для развития КазНИИ Каспийского моря

Выделенные из резерва Правительства средства позволят своевременно и эффективно проводить исследовательские работы в лабораториях гидробиологии и гидрохимии, гидрометеорологии, спутникового мониторинга и решать другие задачи, поставленные перед НИИ

Фото: пресс-служба Правительства РК

В рамках реализации поручений Главы государства по комплексному изучению проблем Каспийского моря, из резерва Правительства выделено 305 млн тенге для НАО «Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Институт был создан по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева для изучения экологических проблем Каспийского моря. В частности, в сферу деятельности НИИ входят вопросы по оценке запасов рыбных ресурсов, разработке методов и технологий их сохранения, изучения ихтиофауны, причин массовой гибели тюленей и сохранения их популяции.

Кроме того, он специализируется на изучении гидрологических процессов моря и наблюдении за его уровнем, анализе климатических изменений и их влиянии на экосистему, сборе и анализе данных о качестве воды, биологическом разнообразии и других параметрах казахстанской части акватории и побережья Каспийского моря.

Каспийское море представляет уникальную экосистему и важнейший источник водных биоресурсов, а также играет ключевую роль в устойчивом развитии западных регионов и страны в целом. Береговая линия казахстанской части Каспийского моря составляет 2 320 км - это самая протяженная линия побережья среди всех прикаспийских государств.

