Свыше 34 кг мефедрона изъяли у преступной группы в Жамбылской области

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Прокуратура Жамбылской области сообщила о разоблачении преступной группы из 5 человек, которые незаконно изготавливали и хранили синтетическое наркотическое средство "мефедрон", весом 34 кг 123 гр, передает Kazpravda.kz.

"Лаборатория в течение 2-3 месяцев функционировала на территории Байзакского района с целью подготовки и последующей реализации наркотического средства путем транспортировки в другие города республики. Преступники, приняв меры предосторожности высокого уровня, заранее планировали свои действия в съемной квартире в городе Тараз и дистанционно контролировали адрес приготовления наркотиков посредством видеонаблюдения", - рассказали в ведомстве.

Сотрудники ДКНБ области задержали преступную группу на момент изготовления наркотиков, при поддержке прокуратуры все подозреваемые были арестованы судом.

Преступные действия квалифицированы по пунктам 1, 3 ч. 3 ст. 297 УК, по делу проводится досудебное расследование.