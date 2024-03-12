Свыше 40 крупных проектов с иностранным участием запустят в Казахстане в этом году

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров АО «НК «Kazakh Invest», в ходе которого рассмотрены текущая деятельность нацкомпании и планы дальнейшей работы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: пресс-служба правительства РК

Kazakh Invest сопровождает 200 проектов на $27,3 млрд с созданием 68,8 тыс. рабочих мест. В этом году ожидается запуск более 40 проектов с иностранным участием. Одним из наиболее значимых является предприятие по выпуску медицинского оборудования американской компании GE Healthcare в Астане. В рамках проекта будет локализовано производство аппаратов УЗИ и КТ. Это позволит не только обеспечить казахстанские больницы, но и в дальнейшем наладить экспорт в другие страны.

Кроме того, компания планирует организовать образовательные программы для повышения квалификации кадров системы здравоохранения республики.

Наряду с этим швейцарская компания Roche запустит производство противоопухолевых препаратов в Алматы с дальнейшей перспективой выхода на экспорт.

Австрийская компания Lasselsberger локализует в Астане производство керамической плитки, сухих строительных смесей и строительного клея. Открытие нового завода позволит создать более 200 рабочих мест и снизить импортозависимость казахстанского рынка по данной продукции.

По поручению премьера в дальнейшей работе Kazakh Invest сфокусируется на привлечении инвесторов в перспективные проекты по глубокой переработке зерна, производству востребованных видов пластмасс, локализации нефтегазового оборудования и другой продукции с высокой добавленной стоимостью.