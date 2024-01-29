Свыше 40 подростков за год попались на сбыте наркотиков

Общество
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 В МВД сделали обращение к родителям школьников, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Стражи порядка обеспокоены тем, что к распространению наркотиков активно привлекаются школьники. 

- Сейчас мы имеем дело со своеобразной молодежной субкультурой, тесно связанной с виртуальным пространством и дистанционным общением. Этим обстоятельством и пользуются хозяева интернет–магазинов по продаже наркотических средств. В наркобизнес привлекают все большее количество несовершеннолетних. Ситуация здесь неутешительная и, к сожалению, имеет негативные тенденции. Только в прошлом году за распространение синтетических наркотиков задержаны свыше 40-ка подростков и несовершеннолетних, - сказал на брифинге заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.

Буквально на днях в Актобе задержан ученик 9 класса, у которого были обнаружены свертки с веществом в количестве 48 штук.

В МВД напомнили, что за сбыт наркотиков уголовная ответственность наступает с 14 лет. А наказание составляет до 10 лет лишения свободы.

- Вполне естественно, что применение таких мер ответственности вызывает общественный резонанс, прежде всего, со стороны родителей этих ребят, их родственников и правозащитников. Хочу подчеркнуть, что мы находимся с ними в тесном контакте, проводим встречи, беседы, консультации, в том числе на площадке парламента. Рассматриваем возможность законодательного урегулирования этих достаточно чувствительных и щепетильных вопросов. Однако родителям, педагогам, учителям и всем остальным нужно понимать, что лица, занимающиеся распространением наркотиков, умышленно, сознательно идут на совершение тяжких и особо тяжких преступлений с целью наживы и получения «легких денег», - отметил он.

По его словам, их общественная опасность заключается в негативных последствиях, влияющих на генофонд нации.

В МВД сделали обращение к родителям, учителям и неравнодушным людям, в котором отмечается важность и значимость воспитания подрастающего поколения, привитие ему нравственных и моральных ценностей, идеологии культуры и правовой грамотности. 

#дети #МВД #наркотики

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