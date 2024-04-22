Свыше трёх тысяч домов остаются подтопленными в СКО

Фото: пресс-служба МЧС РК

Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало информацию о паводковой обстановке в Северо-Казахстанской области на 22 апреля, сообщает Kazpravda.kz

По данным ДЧС СКО, зафиксировано 6 переливов талых вод через автодороги республиканского, и областного значения. Выставлены знаки. Силами местных исполнительных органов и полиции организовано дежурство. Ситуация на контроле.

На плотине Сергеевского гидроузла перелив через гребень Сергеевского водохранилища составляет 3 метра 60 см. Проходит вторая волна паводка, однако угрозы вторичного подтопления близкорасположенных населённых пунктов Есильского и Кызылжарского районов нет.

В данный момент в СКО остаются подтопленными 3 223 дома, 1 115 придомовых территорий, эвакуированы 13 624 человека (из них 3 396 детей), они находятся в эвакопунктах и у родственников. Перемещены в безопасные места более 4 800 голов скота.

На телефон «горячей линии» поступило 352 звонка общего информативного и психологического характера.

Всего в противопаводковых мероприятиях на территории области, включая местные исполнительные органы, силы МЧС, Нацгвардии, Министерства обороны, частные организации и волонтеры, участвуют 4 296 человек личного состава, 885 единиц техники, 471 мотопомпа, 133 плавсредств и 3 воздушных судна.

Оперативная обстановка с паводком находится на особом контроле, в районах, г. Петропавловске в круглосуточном режиме работают оперативные штабы, отметили в МЧС.