Свыше тысячи человек эвакуировали из-за лесного пожара в Турции

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Лесной пожар на северо-западе Турции продолжается уже 11 часов, эвакуированы свыше тысячи человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru.

Крупный лесной пожар, вспыхнувший на северо-западе Турции в провинции Чанаккале, пока не удается взять под контроль, власти ведут подготовку к наихудшему сценарию, заявил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы, пишет газета Milliyet.

В операциях по тушению пожара участвуют 8 самолетов, 26 вертолетов, около 180 единиц наземной техники.

В борьбе с огнем позади остались уже 11 часов.

Уточняется, что в десяти населенных пунктах в целях предосторожности эвакуировано 1104 человека.