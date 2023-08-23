Свыше тысячи человек эвакуировали из-за лесного пожара в Турции

В мире
87

Власти ведут подготовку к наихудшему сценарию.

Фото: TGRT Haber/tgrthaber.com.tr

Лесной пожар на северо-западе Турции продолжается уже 11 часов, эвакуированы свыше тысячи человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru.

Крупный лесной пожар, вспыхнувший на северо-западе Турции в провинции Чанаккале, пока не удается взять под контроль, власти ведут подготовку к наихудшему сценарию, заявил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы, пишет газета Milliyet.

В операциях по тушению пожара участвуют 8 самолетов, 26 вертолетов, около 180 единиц наземной техники.

В борьбе с огнем позади остались уже 11 часов.

Уточняется, что в десяти населенных пунктах в целях предосторожности эвакуировано 1104 человека.

#Турция #пожар #эвакуация

Популярное

Все
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
Срок исполнения – вчера
Шли навстречу людям, а попали в тупик
Дома под снос
Миллиарды на сборы
Сайга поела на 8 миллиардов
Наказали подрядчика
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
Марат СЫРЛЫБАЕВ: Сила вариативности региональных вузов в интеграции технологий и знаний
Хотели как лучше, а получилось...
Международных экспертов привлекли к расследованию аварии на шахте "Казахстанская"
Почти 30 млрд тенге выделили для льготного микрокредитования молодежи в Казахстане
Умер итальянский певец Тото Кутуньо
Поездной дискомфорт
Мысли о будущем
Иди и смотри
Вагончик тронется, вокзал останется
Выжить вопреки
Кузница чемпионов
ИИ – не в страх, а в помощь!
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии
Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки
«Субботник» для отвода глаз
Дастан Рыспеков освобожден от должности в МКС РК
Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Водительские права по новым правилам
Экстремальная атлетика
Ну и верблюд этот воробей!
Жуткое ДТП в Балхаше: 9 погибших
Кража невест: традиция или преступление?
Опубликованы имена еще двух погибших на шахте "Казахстанская" горняков
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане

Читайте также

Не менее 17 человек погибли при обрушении строящегося моста…
Пролив Дарданеллы снова перекроют для тушения лесного пожара
Два случая нового варианта COVID-19 "Эрис" выявили в Египте
Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]