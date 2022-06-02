Сын похитил у отца накопленные на протез деньги в Кокшетау

В управление полиции Кокшетау поступило заявление от жителя областного центра о краже 600 тыс. тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Мужчина сообщил полицейским, что накопления, предназначенные для покупки протеза, он хранил дома.

Было установлено, что деньгами отца воспользовался безработный 54-летний сын потерпевшего.

В ходе поисково-розыскных мероприятий полицейские и волонтеры установили местонахождение похитителя на территории Бурабайского района.

Мужчина признался, что потратил средства отца на собственные нужды.

Потерпевший простил своего сына и написал отказ от ранее поданного обращения, добавили в полиции.