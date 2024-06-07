Житель Уральска отсудил компенсацию с двух больниц за смерть матери

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В суд Уральска истец направил иск к трем медучреждениям региона о взыскании компенсации морального вреда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

По мнению истца, неправильные диагнозы и лечение в трех медучреждениях города ухудшили состояние его матери, а потом и привели к смерти.

Врачи медучреждений за 3 месяца не провели углубленное обследование пациента (матери истца). Правильный диагноз был поставлен незадолго до ее смерти, когда летальный исход был уже необратим.

По заключению департамента Комитета медфармконтроля, все 3 больницы допустили нарушения, которые привели к некачественному оказанию медпомощи. Вынесенные департаментом предписания медучреждениями были исполнены.

Назначенная судом комиссионная судебно-медицинская экспертиза частично подтвердила доводы истца и также установила, что медучреждениями были допущены нарушения в ходе оказания медпомощи пациентке.

В ходе судебного разбирательства в отношении одного медучреждения было отказано, в пользу истца с каждой из двух больниц взыскано по 2 млн тенге в качестве возмещения морального вреда. Апелляция согласилась с этим решением суда.

Судебный акт вступил в законную силу.