Сына подозревают в избиении до смерти 66-летней матери в Павлодаре

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Пожилую женщину до смерти избили в городе Павлодаре. Под подозрение попал ее сын, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: Kazpravda.kz

66-летнюю женщину обнаружили мертвой в ее собственной квартире по улице Лермонтова в Павлодаре. Пенсионерка скончалась от жестоких побоев.

Полиция проводит досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», назначена экспертиза.

«В преступлении подозревается ее сын, ранее судимый за кражу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию», – отметили в полиции.

 

 

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