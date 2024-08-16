Сюда хочется возвращаться

Национальный парк «Тарбагатай» – самый молодой в Казахстане, был создан в 2018 году. Он раскинулся между озером Алаколь, долиной реки Иртыш и Алтаем. Здесь можно полюбоваться зелеными вершинами Саур-Тарбагатайского хребта, пустынными каменными горами Карабас и желтыми песчаными холмами Аркалы, а смельчаки могут окунуться в ледяную воду голубых горных рек Урджар, Катынсу и Емель.

Здесь очень много туристов. Многие предпочитают приезжать сюда «дикарями». Но посещение территории национального парка строго регламентируется и организуется исключительно с ведома работников нацпарка. Здесь действуют четыре туристских маршрута, названные «Алет», «Қарабас», «Алемди» и «Қусақ».

С верой в чудеса

Один из маршрутов – «Алем­ди» – можно преодолеть в течение одного светового дня. Его протяженность всего 162 км, из которых 159 км можно преодолеть на автомобиле, а оставшиеся три километра пройти неспешным шагом до водопада и ущелья Малая Алемди. Эти заповедные места простираются в 44 км от районного центра, возле села Некрасовка. Одна из остановок на маршруте – родник, где туристы любят набирать воду и наслаждаться прохладой горной реки в жаркие дни. Отъехав от Некрасовки еще на 20 км, можно полюбоваться десятиметровым водопадом, который весной становится полноводным и мощным из-за таяния снега, к концу лета поток воды уменьшается, но водопад не исчезает. Еще 20 км пути – и вы уже в ущелье Малая Алемди, где увидите священную рощу. В долине растут деревья, на которых принято на счастье и удачу завязывать ленточки, загадывая самые заветные желания.

По дороге этого маршрута можно увидеть равнину Кара мола и преодолеть семиступенчатую дорогу, прозванную «Жеті Кезен» из-за семи сопок, на которые путешественникам придется взбираться, чтобы добраться до целебного источника «Шипалы су», или «Шипалы бұлақ». Местные жители едут сюда, веря в чудесное исцеление от различных недугов. Научно доказано, что вода источника лечит и восстанавливает пос­ле хирургических вмешательств желудок, кишечник, печень, желч­ный пузырь, эндокринную и мочеполовую системы.

В нескольких километрах от целебного источника расположена пещера «Әулие үңгір». Вход в нее узок по вертикали, потолки невысокие, приходится нагибаться на входе, и по мере углубления в пещеру проход сужается. По рассказам местных жителей, паломники, посетив пещеру, всего за 15 минут приводят в норму артериальное давление. Людям здесь легко дышится, они чувствуют особый прилив сил. Также многие отмечают, что получают перезагрузку организма и избавляются от негативной энергии. По поверьям, испокон веков эту пещеру посещали бездетные семьи. Удивительно, но многие, кто побывал здесь, спустя некоторое время ожидают пополнения в семье. По рассказам местных жителей, в стародавние времена, когда болел скот, его загоняли в эту пещеру на сутки, на следующий день животные чудесным образом излечивались.

Завершается маршрут посещением древнего могильника, где до сих пор возвышаются древние балбалы. И сейчас сюда приходят, чтобы окунуться в атмосферу старины.

Яблоко от яблони

Для тех, кто хочет увидеть прародительницу всех яблонь, специально разработан маршрут «Қусақ», протяженность которого составляет 84 км, из них 80 км можно двигаться на автомобиле, а четыре – пешком. Отъехав от Урджара на 36 км, можно попасть в село Кокозек. Название села в переводе с казахского языка означает «Зеленое урочище». Здесь с незапамятных времен простирались летние пастбища казахских родов, знаменитые джайляу Урд­жарского района.

Уже в самом селе можно остановиться и посетить кроличью ферму. Неподалеку можно подняться на плотину гидроэлектростанции района. А в двух километрах раскинулся яблоневый сад. Он расположился в долинах, прозванных Щель Горлачева и Голубиная щель. Именно здесь с древнейших времен произрастают дикие сады яблони Сиверса. Любоваться ими можно с весны до самой осени. Вес­ной они производят впечатление своим цветением, воздух напоен удивительным ароматом, а осенью ветки деревьев гнутся от богатого урожая диких яблок.

В этой тиши как будто сливаешься с природой и забываешь обо всем. По пути можно приоб­рести ароматный мед, потому что одна из остановок – пасека. А конечная точка маршрута – великолепный водопад.

Экстремально,

но... здорово!

Активный отдых предусмотрен на маршруте «Алет», протяженность которого 94 км, из которых на автомобиле можно преодолеть 92 км. Маршрут этот хорош как для летних туристических походов, так и для любителей горнолыжных спусков. В 30 км от Урд­жара находится пик Казымбет. С его вершины открывается пот­рясающей красоты панорамный вид. Ну а любители горных лыж оценят возможность покататься по горным трассам.

Тех, кто по этому маршруту путешествует летом, ждет знакомство с пасекой Семейханова, здесь можно хорошо отдохнуть и отправиться в ущелья Ережепское и Солдатское, первое из которых получило имя одного из знатоков родного края, а второе – Солдатское – было названо в память о павшем здесь партизанском отряде, скрывавшемся от войска атамана Анненкова во время граж­данской войны. А отсюда рукой подать до Медвежьей щели, где облюбовали себе место бурые медведи. Для наблюдения за ними организованы специальные скрадки с подзорными трубами. Маршрут завершается посещением ботанического заказника «Алет», где растут яблони. Это место очень любят бурые мишки – они приходят сюда лакомиться яблоками.

У границы

Если вы хотите увидеть места приграничья с Китаем, нужно выбрать туристический маршрут «Қарабас», протяженность которого составляет 159 км. Их них 155 км можно передвигаться на автомобиле.

После продолжительного пути туристы могут отдохнуть в селе Каратал, а после обеда путь лежит в село Бахты, где нужно получить специальные пропуски для передвижения в приграничной зоне, а на ярмарке можно приобрести экологически чистые продукты.

Следующая остановка на марш­руте Актас – холм на горе Карабас, который расположен чуть ниже Тарбагатая, на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря. Это место находится на границе с Китаем. Пустынная зона карабасского нагорья – ареал обитания хищных птиц, таких как ястреб, беркут, змеиный орел, черный журавль, дрофа, сова, здесь также можно встретить карабаурскую куницу, архара.

Всего в одном километре от Актаса, на вершине сопки, находится любопытная достопримечательность – так называемая печать НКВД (Народный комитет внут­ренних дел). Печать НКВД – это, по сути, небольшая чугунная «пуговица» с наконечником, геодезическая отметка, установленная на прямоугольном цементном бетоне высотой около метра. На ней можно разглядеть надпись: «ГУГСКОЕ НКВД СССР 1938». ГУГСК – Главное управление гео­дезической съемки и карто­графии, входившее в состав НКВД с 1935 по 1938 год.

На возвышенности устроены специальные места для наблюдения за архарами. А завершается маршрут остановкой у базальтовых камней с наскальными изображениями – петроглифами эпохи бронзового века. У подножия базальтовых гор расположены руины древнего поселения.

Побывав в национальном парке «Тарбагатай», вы точно не пожалеете о проведенном времени.