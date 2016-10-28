​Таджикский прорыв

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Из Казахстана в Душанбе приехали 29 отечественных предприятий строительной, пищевой, химичес­кой, фармацевтической и машиностроительной отраслей. Нацио­нальное агентство по экспорту и инвестициям KAZNEX INVEST Министерства по инвестициям и развитию РК, организовавшее визит, сообщило, что с 2010 года, когда состоялась первая торговая миссия в Таджикистан, внешнеторговый оборот между нашими странами по итогам 2015 года вырос более чем в два раза: с 312 млн до свыше 700 млн долларов. Наша страна уверенно входит в тройку основных торговых партнеров Таджикистана. Поэтому неслучайно бизнес-форум и презентация казахстанских товаров вызвали заинтересованность у представителей почти 130 таджикских компаний.

Посол Казахстана в Таджикистане Нурлан Сейтимов, приветствуя участников форума, подчеркнул, что Казахстан занимает второе место после Турции среди основных парт­неров Таджикистана. Он сообщил, что по итогам января – августа нынешнего года объем экспорта из Казахстана достиг 117,6 млн долларов и составил 20% от общего объема таджикского экспорта.

– Главы наших государств создали максимальные условия для углубления взаимовыгодных отношений и вывели их на более качественный и высокий уровень, – продолжил дипломат. – Так, в сентябре 2015 года во время официального визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Таджикистан был подписан исторический Договор о стратегическом партнерстве.

Н. Сейтимов пожелал бизнесменам внимательно изучить механизмы стимулирования двусторонней торговли, которые презентовала экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант». Этот механизм, по его словам, избавит таджикских покупателей от необходимости брать дорогостоя­щие кредиты, от обязательной предопла­ты и гарантирует поставки под банковские гарантии или под аккредитив.

Директор представительства KAZNEX INVEST в Алматы Сабит Нарбаев добавил, что они оказывают поддержку отечественным производителям, организуя подобные торговые миссии и специализированные выставки в других странах. Следует сказать и о такой поддержке, как содействие в продвижении товара и других презентационных мероприятиях. Другое важное направление – это возмещение отечественным компаниям иногда до 50% от затрат на рекламу, сертификацию, регистрацию товарного знака. А также при аренде складов для хранения казахстанского товара. KAZNEX INVEST может также предоставить базу об экспортерах Казахстана, а их более полутора тысяч: портал www.export.gov.kz содержит всю необходимую для этого информацию.

Председатель Торгово-промышленной палаты Таджикистана Саид Шариф в свою очередь напомнил, что между торговыми палатами наших стран подписаны соглашения о сотрудничестве. Что свидетельствует о растущем интересе и активизации частного предпринимательства. В связи с этим С. Шариф выразил надежду, что в ближайшем будущем они организуют ответные миссии своих производителей. Их итогом, уверен он, должен стать не только экспорт-импорт, но открытие совместных производств, продукция которых будет покорять рынки других стран.

Таджикистан, по его словам, заинтересован в инвестициях в фармацевтику, медицину, туризм, образование, гидроэнергетику, горнорудную, легкую промышленность, переработку хлопка, кожи, шерсти, кокона, алюминия и сельскохозяйственной продукции. А также в строительство дорог, мостов, туннелей, многоэтажных зданий, в строительную, сельскохозяйственную и коммунальную технику. В стране действуют четыре свободные экономические зоны в районах Пянджа, Согда, Дангара и Ишкашима. Пользуясь их льготами, уверен С. Шариф, можно развивать совместный бизнес. Для этого он предложил вначале провести в Таджикистане универсальную выставку Казахстана. Он также добавил, что его страна с воодушевлением восприняла известие о проведении в Астане ЭКСПО-2017, посвященной энергии будущего. Для Таджикистана эта тема актуальна, и он готовит свою экспозицию. В связи с этим ТПП страны назначена национальным оператором участия в выставке, а ее председатель – генеральным комиссаром национальной экспозиции.

Во время торговой миссии в Душанбе были организованы сессии для казахстанских производителей, оптово-закупочных и дистрибьюторских компаний Таджикистана. Директор по маркетингу и сбыту АО «АзияАгроФуд» Марлен Абулгазинов рассказывает, что начиная с 2003 года они каждый месяц поставляют в Таджикистан кукурузу, муку, патоку. И намерены открыть здесь свое представительство, в том числе склад готовой продукции. В связи с этим для них стали важными переговоры с консалтинговой компанией, которая будет оказывать услуги по сопровождению бухгалтерских, налоговых и складских услуг. Наладить связи с этой компанией они смогли благодаря торговой миссии в Душанбе. Кроме того, также благодаря недавней торговой миссии, организованной KAZNEX INVEST в Китае, «АзияАгроФуд» подписала меморандум о поставках 2 тыс. тонн муки, или 30 вагонов, в провинцию Шаньси.

Не меньший интерес вызвала презентация казахстанского «Рыбпрома». Консервный завод «Шарбат» из Файзабадского района Таджикистана, рыбное хозяйство города Гиссар, АО «Мохи хушзот» из Хатлонской области интересовали поставки рыбной муки, комбикормов, замороженной рыбной продукции. И даже рыбопосадочного материала, поскольку, как рассказал таджикский бизнесмен Фатхуддин Холов, у них наблюдает­ся генетическое скрещивание. Речь шла и об услугах по рыбоводному консалтингу, который предоставляет «Рыбпром». «Торговая площадка стала прорывом, так как в Таджикистане у нас до сих пор не было партнеров, но сегодня мы заключим через «КазЭкспортГарант» несколько контрактов», – сообщил директор «Рыбпрома» Алибек Мухитов.

Говоря о государственной поддержке, начальник отдела экспорта АО «Химфарм» Елена Фомина напомнила, что из-за экономического кризиса участились случаи невозврата денег за проданную продукцию. «В этом плане для нас сущест­венной стала поддержка нашего государства, – говорит она. – При заключении сделок с таджикскими партнерами благодаря дополнительным договорам с «КазЭкспортГарантом» мы можем застраховать наши поставки и таким образом получить гарантии возврата денег. Добавлю, что в Таджикистан мы можем поставлять фармацевтической продукции от 800 тысяч до миллиона долларов».

Таким же успехом в Таджикистане пользуется продукция Кентауско­го трансформаторного завода. Как сообщил директор по продажам Акжол Сауранбаев, в 2013-м завод экспортировал продукции на 1,3 млн долларов. Сегодня кентаусцы ежегодно экспортируют в Таджикистан более 100 трансформаторов разного вольтажа. В связи с растущим спросом началось строительство нового завода в Шымкенте, которому не будет аналогов в Центральной Азии: там станут производить трансформаторы от 220 до 500 киловольт.

В рамках торговой миссии состоя­лись также встречи в профильных министерствах Таджикистана, на которых шла речь о регистрации казахстанских товаров. Стоит напомнить, что в прошлом 2015 году торговая миссия в Душанбе позволила заключить контракты на поставку казахстанской фанеры, шпона, пиломатериалов, трансформаторов, лакокрасочной, теплоизоляционной продукции, полимернокомпозитных люков и колодцев, пищевой, фармацевтической и химической продукции на несколько миллионов долларов. А это значит, что KAZNEX INVEST помог сориентироваться бизнесу двух стран ради исполнения их высокой экономической миссии.