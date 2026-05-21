Казахстанский таеквондист завоевал «бронзу» ЧА в Монголии

Таеквондист Еркебулан Енсегенов стал бронзовым призером чемпионата Азии-2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК



Команда Казахстана по таеквондо отметилась первой медалью на чемпионате Азии-2026 в Улан-Баторе (Монголия).



Бронзовым призером континентального первенства стал Еркебулан Енсегенов.



Казахстанец завоевал награду в весовой категории до 54. Таеквондист дошел до полуфинала, где уступил Джафару Альдауду (Иордания).



Таким образом, Енсегенов завершил ЧА на третье месте.