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Этому небольшому музею нет еще и года – его открыли осенью 2024-го, но о нем уже знают многие горожане. В том числе и потому, что здесь просто нет дверей, нет билетов, а все экспонаты рабочие и гостей никто не ругает, если они решили что-то потрогать или включить.

– Наоборот, мы сами во время экс­курсий даем в руки фотоаппараты, кинокамеры, микрофоны и диктофоны, включаем радиоприемники. Интерактив – это наша фишка, – подчеркивает инициатор создания музея, руководитель павлодарского медиахолдинга «Ертiс Медиа» Руслан Билялов.

Эта организация объединила в себе пять государственных СМИ – областные газеты, журнал, информагентство, радио, а располагается она в павлодарском Доме журналистов.

– Мы многие годы находимся в одном здании с типографией «Дом печати», но у нас не было своей вывески, и нас все время путали. И вот наконец несколько лет назад появилась вывеска – Дом журналистов. Сейчас мы на крыльце поставили металлическую скульптуру ворона, которая стала символом качест­ва, профессионализма, мудрос­ти, нашим талисманом. Все это – часть создания журналистской субкультуры, укрепления нашего сообщества. И музей тоже этому способствует, – поясняет Руслан Билялов.

И добавляет – «хотелось оживить наш дом», поэтому в прошлом году весь свой отпуск глава медиахолдинга потратил на то, чтобы выложить уникальную мозаику из битого кафеля по отмостке здания – теперь это достопримечательность Павлодара, которая визуально и символически рассказывает историю Прииртышья от каменного века до современной карты города.

После появления в соцсетях ролика об этом украшении Дома журналистов сюда потянулись павлодарцы всех возрастов, чтобы сделать фото. Впрочем, соцсети внесли свою лепту и в создание музея.

– Первым нашим экспонатом стала радиола «Муромец» 1956 года, о которую я буквально споткнулся в темном коридоре драмтеатра имени Чехова. Художник-постановщик театра Александр Мальцев сказал: «Забирайте, если нужно». И уже инженер Halyq Radiosy Андрей Фисенко, человек опытный, знаю­щий, что такое ламповое оборудование, восстановил радиолу – пару ламп пришлось приобрести через Интернет, а все остальное, даже бумажные колонки – родные и рабочие, – продолжает Руслан Билялов. – С этой радиолы все и началось: рассказал в Instagram о том, что будем формировать музей, и люди стали потихоньку приносить технику. Первое время все это ждало своего часа на складе, а когда накопилась основа экспозиции, мы представили ее людям.

В здании Дома журналистов был один глухой кабинет – на троих человек, зато с панорамными окнами и красивым видом. Здесь и решили разместить музей, но при этом разобрали одну перегородку, убрали двери, чтобы сделать открытое пространство. Напротив – редакция Halyq Radiosy, и все, кто приходит на эфир, обязательно посещают музей. Впрочем, сейчас уже посетители приходят сюда целенаправленно, чтобы окунуться в историю.

Богатая экспозиция прекрасно помогает в этом. Например, есть здесь промышленный ретранслятор, стол для монтажа радиопередач, репортерский магнитофон, радиоприемники, магнитофоны и фотоаппараты разных лет. Представлена линейка диктофонов, начиная от тех, которые весили несколько килограммов, заряжались бобинами с лентой, потом аудиокассетами, и заканчивая современными цифровыми.

Отдельные витрины посвящены знаменитым фотографам региона – Владимиру Бугаеву и Еренбаку Альжанову, которые работали в областных газетах «Звезда Прииртышья» и «Сарыарқа самалы». Владимир Николаевич долгое время сотрудничал и с «Казахстанской правдой». В галерее фотоснимков легко узнать и ветерана журналистики, бывшего собкора «Казправды» Сергея Горбунова.

Особое место занимают орден «Знак Почета», которого в 1969 году удостои­ли «Звезду Прииртышья», и высшая журналистская награда «Уркер-2022», полученная сотрудниками «Сарыарқа самалы».

Старый раритетный фотоальбом превратили в книгу пожеланий: гости с удовольствием пишут на крафтовой бумаге теплые слова благодарности и восхищения. Есть уголок с плакатами, посвященными Султанмахмуту Торайгырову и Жусипбеку Аймауытову, которых мы знаем как литераторов, но они были и журналистами.

В музее представлены радиолы трех десятилетий – 50-х, 60-х, 70-х годов. Одну из них сделали «Алисой», интегрировав с современной умной колонкой, но украсив портретом Алисы Селезневой.

– Для нашего поколения это прямая связь с юностью, а вот молодежи и детям приходится объяснять, что это Алиса нашего детства, – говорит Руслан Билялов. – Большой честью было для нас, когда нам передала видеокамеры и оборудование отца дочь известного летописца Прииртышья Николая Мохирева. Он был внештатным коррес­пондентом областного телевидения, газет «Звезда Прииртышья» и «Қызыл ту», сделал десятки тысяч фотографий Павлодара 1970–1980-х годов и множество кадров видеохроники. И ведь все рабочее, как и почти все остальные наши экспонаты! Это просто механика, которая не ломается, – показываю гостям кинокамеру, где даже батареек не нужно, как будильник заводится и на пружине снимает. Микрофоны 70-х годов тоже рабочие. Как-то даже случилась непредвиденная поломка на нашем радио, и пришлось в эфире использовать раритетный микрофон, который показал просто отличное качество звука.

Всегда восторженную реакцию и удивление вызывает небольшая кинокамера, которую здесь называют «прадедушкой» айфона – у нее три камеры расположены так же, как на этом смартфоне.

– Сегодня музеям важно вовлекать посетителей в экскурсию, а не просто рассказывать лекцию, – мы придерживаемся такого принципа. Например, наш необычный экспонат, который, по сути, не несет никакой исторической нагрузки, это колодец желаний – импровизированная конструкция, где с помощью зеркал и подсветки создается иллюзия глубокого тоннеля. В него с азартом заглядывают не только дети, но и взрослые, которые приходят в музей, – продолжает Руслан Билялов. – Мы зарядили пленкой один из старых фотоаппаратов, и когда я провожу экскурсию, открываю полочку, достаю его и говорю гостям: «А давайте сфоткаемся». При этом много смешных моментов возникает – дети тут же подбегают и просят показать кадр, а мы дарим распечатанную фотографию через некоторое время. Кстати, сегодня фотопленка вновь есть в продаже, потому что такая съемка стала модной. И наш уголок фотопечати вызывает особый интерес – мы его собрали с миру по железке, я бы сказал. Что-то отдал Валерий Бугаев, что-то – Альберт Шарипов и Алексей Чернышов, фотографы Павлодара.

Так что фонды музея постоянно пополняются. А журналисты готовят для павлодарцев новые сюрпризы. Как рассказал Руслан Билялов, сейчас видеоархив Николая Мохирева оцифровывает активный павлодарский пенсионер Сергей Коломиец, это поможет создать свою машину времени в Доме журналис­тов. Гости смогут выбрать период или событие из нашей истории и увидят кадры того времени. В музее уверены, что павлодарцы будут в восторге.