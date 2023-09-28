Так работать нельзя! Свежий выпуск 28 сентября 2023 г. 4:00 0 Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск может претендовать на «чемпионство» по неэффективным проектам. фото автора На днях в усть-каменогорском корпункте «Казахстанской правды» раздался звонок. «Хотите увидеть показательный пример, как нельзя работать? – поинтересовался житель областного центра Уалихан Далелов. – Приглашаю на улицу Жастар». Отправляюсь по адресу. Уже на месте Уалихан делится деталями: больше месяца он наблюдает за чехардой на небольшом участке между улицей Жастар и проспектом Есенберлина. Сначала здесь появилось дорожное предприятие, которое взялось доделывать остро востребованный у водителей проезд. Данный отрезок практически напрямую должен соединить два крупнейших проспекта на левом берегу Иртыша. Рабочие отсыпали основание, построили тротуар, установили бордюры. Начали укладывать асфальт. И в этот момент сюда же пришло подрядное ТОО, приступившее к работам по строительству теплового узла и теплотрассы. Тяжелая техника зашла на новенькую дорогу со свежим асфальтом, смяла тротуар, сломала бордюры… Вместе с пенсионером прохожу вдоль всего участка. Часть труб уложена и смонтирована. Часть свалена в траншеи или рядом – в ожидании монтажа. В нижней части этого проезда, обозначенного в акимате Усть-Каменогорска как Южная магистраль, даже земляные работы не выполнены – надо еще траншею копать. Что касается проезжей части, то незавершенным остался отрезок примерно в 200–300 метров. Проезд перекрыт, на площадке собрана дорожная техника. И при этом нигде никаких работ. Оба проекта просто брошены на полпути! – Я живу рядом и каждый день наблюдаю «картину маслом», – говорит пенсионер. – Предприятие, которое делало дорогу, остановилось, потому что здесь же начали прокладывать теплосети. А у компании, которая взялась строить теплотрассу, очень странный график. В какой-то момент все ее рабочие исчезли. И когда вернутся? Рвы не огородили, никак не обозначили. Только после того, как мы пожаловались общественникам, тут натянули ленту. Скажите, кто в акимате города планирует работы так, что сначала кладут асфальт, а потом на него загоняют тяжелую технику, чтобы уложить трубы? Начинаю разбираться. Заказчик проекта двухполосной дороги с громким названием Южная магистраль – отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска. Начало работ – июнь 2023 года, окончание – июль. Заказчик проекта теплоцентрали – отдел строительства Усть-Каменогорска. Начало работ – июль 2023-го. Выходит, в двух отделах городской исполнительной власти не смогли согласовать очередность работ? Правая рука не ведает, что творит левая? «Строительно-монтажные работы по прокладке сетей теплоснабжения ведутся согласно графику, – дали комментарий в городском отделе строительства. – Плановое завершение строительства – ноябрь текущего года. Касательно покрытия проезжей части сообщаем, что старое дорожное покрытие было повреждено и деформировано до выполнения работ по устройству тепловых сетей подрядной организацией. На сегодняшний день бордюры установлены. При наступлении благоприятных погодных условий будут начаты работы по восстановлению основания проезжей части и по укладке асфальтобетонного покрытия данного участка. Производство работ подрядными организациями выполняется во взаимодействии и по согласованию». Словом, в акимате не видят никаких проблем. Между тем, как выяснила комиссия партийного контроля Восточно-Казахстанского областного филиала партии «Amanat», проект ремонта небольшого дорожного участка, стартовавший со стоимости 65 млн тенге, в итоге вырос до 73 млн тенге. Сроки завершения, первоначально намеченные на июль, были сдвинуты на август. То есть исполнительная власть проявила явно участливое отношение к подрядчику. Между тем, несмотря на потраченные бюджетные средства, горожане пока так и не получили долгожданный дорожный участок, призванный разгрузить центральный проспект в левобережной части Усть-Каменогорска. И непонятно, когда получат. Два отдела акимата Усть-Каменогорска продемонстрировали «замечательный» пример, как нельзя работать. #Усть-Каменогорск #акимат #строительство #дороги