Так работать нельзя!

На днях в усть-каменогорском корпункте «Казахстанской правды» раздался звонок. «Хотите увидеть показательный пример, как нельзя работать? – поинтересовался житель областного центра Уалихан Далелов. – Приглашаю на улицу Жастар».

Отправляюсь по адресу. Уже на месте Уалихан делится деталями: больше месяца он наблюдает за чехардой на небольшом участке между улицей Жастар и проспектом Есенберлина. Сначала здесь появилось дорожное предприятие, которое взялось доделывать остро востребованный у водителей проезд. Данный отрезок практически напрямую должен соединить два крупнейших проспекта на левом берегу Иртыша.

Рабочие отсыпали основание, построили тротуар, установили бордюры. Начали укладывать асфальт. И в этот момент сюда же пришло подрядное ТОО, прис­тупившее к работам по строи­тельству теплового узла и теп­лотрассы. Тяжелая техника зашла на новенькую дорогу со свежим асфальтом, смяла тротуар, сломала бордюры…

Вместе с пенсионером прохожу вдоль всего участка. Часть труб уложена и смонтирована. Часть свалена в траншеи или рядом – в ожидании монтажа. В нижней части этого проезда, обозначенного в акимате Усть-Каменогорска как Южная магистраль, даже земляные работы не выполнены – надо еще траншею копать.

Что касается проезжей части, то незавершенным остался отрезок примерно в 200–300 метров. Проезд перекрыт, на площадке собрана дорожная техника. И при этом нигде никаких работ. Оба проекта просто брошены на полпути!

– Я живу рядом и каждый день наблюдаю «картину маслом», – говорит пенсионер. – Предприя­тие, которое делало дорогу, остановилось, потому что здесь же начали прокладывать теплосети. А у компании, которая взялась строить теплотрассу, очень странный график. В какой-то момент все ее рабочие исчезли. И когда вернутся? Рвы не огородили, никак не обозначили. Только после того, как мы пожаловались общественникам, тут натянули ленту. Скажите, кто в акимате города планирует работы так, что сначала кладут асфальт, а потом на него загоняют тяжелую технику, чтобы уложить трубы?

Начинаю разбираться. Заказчик проекта двухполосной дороги с громким названием Южная магистраль – отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска. Начало работ – июнь 2023 года, окончание – июль.

Заказчик проекта теплоцент­рали – отдел строительства Усть-Каменогорска. Начало работ – июль 2023-го. Выходит, в двух отделах городской исполнительной власти не смогли согласовать очередность работ? Правая рука не ведает, что творит левая?

«Строительно-монтажные работы по прокладке сетей теп­лоснабжения ведутся согласно графику, – дали комментарий в городском отделе строительства. – Плановое завершение строительства – ноябрь текущего года. Касательно покрытия проезжей части сообщаем, что старое дорожное покрытие было повреждено и деформировано до выполнения работ по устройству тепловых сетей подрядной организацией. На сегодняшний день бордюры установлены. При наступлении благоприятных погодных условий будут начаты работы по восстановлению основания проезжей части и по укладке асфальтобетонного покрытия данного участка. Производство работ подрядными организация­ми выполняется во взаимодействии и по согласованию».

Словом, в акимате не видят никаких проблем.

Между тем, как выяснила комиссия партийного конт­роля Восточно-Казахстанского областного филиала партии «Amanat», проект ремонта небольшого дорожного участка, стартовавший со стоимости 65 млн тенге, в итоге вырос до 73 млн тенге. Сроки завершения, первоначально намеченные на июль, были сдвинуты на август.

То есть исполнительная власть проявила явно участливое отношение к подрядчику. Между тем, несмотря на потраченные бюджетные средства, горожане пока так и не получили долгожданный дорожный учас­ток, призванный разгрузить центральный проспект в левобережной части Усть-Каменогорска. И непонятно, когда получат. Два отдела акимата Усть-Каменогорска продемонстрировали «замечательный» пример, как нельзя работать.