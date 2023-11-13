Так выглядит богатство

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Марина Демченко

В Президентском центре открылась фондовая выставка «Тенге – символ независимости», посвященная 30-летию национальной валюты Республики Казахстан.

фото Адильбека Тауекелова

Экспозиция воссоздает широкий исторический фон, на котором разворачиваются события и процессы, определившие ход и последствия денежной реформы. Представленные архивные материалы и музейные предметы отражают все подготовительные этапы ее реализации.

В мероприятии приняли участие представители Национального банка РК, уполномоченных центральных государственных органов, депутатского корпуса обеих палат Парламента, государственные и общественные деятели, а также представители дип­ломатических миссий зарубежных стран.

Национальная валюта Республики Казахстан в обращение была введена 15 ноября 1993 года, что явилось отправной точкой становления собственной национальной экономики, важным инструментом построения рыночных отношений, а также сыграло значимую роль в укреплении независимости и самостоятельном развитии государства.

– В настоящее время тенге является государственным символом наряду с гербом, флагом и гимном, а также играет важную роль в популяризации историко-культурного наследия нашего народа и государства, – отметил директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат на открытии выставки.

Благодаря тенговым банкнотам весь мир широко узнал Абая Кунанбаева, Шокана Уалиханова, Абылай-хана, Курмангазы, аль-Фараби, сакральные места Казахстана – мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи, Окжетпес, Заилийский Алатау...

Галым Байназаров, первый председатель Национального банка РК, рассказал, в каких сложных усло­виях и в рекордные сроки проходило становление всей инфраструктуры финансового рынка республики на заре ее независимости. К примеру, Казахстанская межбанковская валютная биржа (ныне – KASE) была открыта всего за пять месяцев, а цех по выпуску ценных бумаг – за девять. В короткие сроки были созданы Казахстанский монетный двор, Банкнотная фабрика и Государственное хранилище для золотовалютных резервов. Проделана колоссальная работа по введению национальной валюты, которая, как и 30 лет назад, является важнейшим атрибутом экономической независимости.

По словам генерального директора Банкнотной фабрики НБ РК Жомарта Кажмуратова, банкноты Казахстана имеют высокое качество и степень защиты, и это подтверждают международные эксперты. Казахстанские банкноты признавались лучшими в мире Международной ассоциацией банкнотного сообщества три года подряд – с 2011 по 2013 год. Как отметил спикер, такого результата нет ни у одной страны в мире.

В завершение мероприятия почетные гости передали в фонд Президентского центра РК тематические издания, посвященные национальной валюте Казахстана.

На выставке представлена подборка отечественной нумизматики – от первых образцов тенге до инвестиционных и коллекционных монет, банкнот, принесших казахстанской денежной единице мировую славу и признание международных экспертов. Наряду с современными образцами национальной валюты на выставке экспонируются подлинные монеты древнего Казахстана, датируемые VIII–XIV веками.

Более двухсот экспонатов систематизированы по тематическим группам: древние монеты Казахстана, предпосылки к созданию нацио­нальной валюты, сотрудничество с международными финансовыми организациями, Казахстанский монетный двор Национального банка РК, коллекционные, инвестиционные и памятные монеты.

В том, что казахстанские тенге – яркие и запоминающиеся шедевры полиграфического и монетно-ме­дальерного искусства, горожане и гости столицы смогут убедиться, посетив выставку, которая продлится до 15 января 2024 года.

#тенге #Президентский центр #экспозиция #фондовая выставка

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