Takeda инвестирует до 2,2 млрд долларов в создание вакцины от Альцгеймера
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Айман Аманжолова
Японская фармацевтическая фирма Takeda Pharmaceutical заключила соглашение со швейцарским разработчиком лекарств AC Immune, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
По условиям соглашения, AC Immune получит авансовый платеж в размере 100 миллионов долларов, за которым последуют новые выплаты объемом до 2,1 миллиарда долларов в случае прохождения всех ключевых этапов разработки.
Отмечается, что Takeda получит исключительные права на лицензирование потенциально первой в своем роде активной иммунотерапии для сдерживания развития болезни Альцгеймера.