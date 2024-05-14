Takeda инвестирует до 2,2 млрд долларов в создание вакцины от Альцгеймера

Японская фармацевтическая фирма Takeda Pharmaceutical заключила соглашение со швейцарским разработчиком лекарств AC Immune, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: иллюстративное Kazpravda.kz

По условиям соглашения, AC Immune получит авансовый платеж в размере 100 миллионов долларов, за которым последуют новые выплаты объемом до 2,1 миллиарда долларов в случае прохождения всех ключевых этапов разработки.

Отмечается, что Takeda получит исключительные права на лицензирование потенциально первой в своем роде активной иммунотерапии для сдерживания развития болезни Альцгеймера.