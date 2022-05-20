Такой важный капитал

Региональные диспропорции в качестве образования и здравоохранения влияют на общее развитие человеческого капитала в Казахстане.

Чем лучше состояние здоровья, уровень образования, качество накопленных знаний, навыков, интеллекта отдельно взятого гражданина и общества в целом, тем выше качество человеческого капитала и тем прочнее экономика страны.

Связь проста: если человека все устраивает, он уверен в будущем своих детей, то он выстраивает свою жизнь именно в этом государстве, не стремясь уехать в поис­ках лучших условий, открывает бизнес, развивает свое предприя­тие, улучшает показатели компании, в которой работает.

По официальным данным, трудовые доходы населения Казах­стана за последние 10 лет снизились на 10,9 процентных пункта – с 80,9% в 2010 до 70% в 2021 году, в то время как доля социальных трансфертов выросла с 15% до 26%. Лишь 20% населения имеют доходы, превышающие средние номинальные доходы по стране.

С 2010 года только 20% рабочих мест создано высокопроизводительными отраслями, остальные 42% – в секторах со средним уровнем производительности труда и 38% – в низкопродуктивных секторах, преимущественно с доминированием государства (образование, здравоохранение, госуправление).

Всемирный банк регулярно проводит исследование человеческого капитала в мире. Согласно Индексу развития человеческого капитала ВБ, в Казахстане за 10 лет (исследование проводилось в 2010 и в 2020 годах) отмечено улучшение показателей по всем компонентам с увеличением общего показателя Индекса на 0,4 пункта. И все же они уступают в сравнении со странами ОЭСР.

– К оценкам и рейтингам можно относиться по-разному. В последнем исследовании можно увидеть рост и на этом остановиться. Или внимательно посмотреть на результаты, и тогда мы поймем, что уровень человеческого капитала в стране недостаточно высок и распределен неравномерно. ИКЧ страны за 2020 год показывает, что ребенок достигнет только 63% от потенциального человеческого капитала по сравнению со средним показателем по странам – членам ОЭСР, равным 74%. Это означает потерю почти 40% в человеческом капитале! То есть ребенок, родившийся сегодня, когда вырастет, будет только на 63% продуктивным, чем мог бы быть при более полном, качественном образовании и здоровье, – объяс­няет глава Агентства по стратегическому развитию и реформам РК Асет Иргалиев. – Основными факторами ухудшения человеческого капитала в нашей стране являются неподготовленность систем образования, здравоохранения и рынка труда к факторам эпидемиологического воздействия, что ярко продемонстрировала пандемия COVID-19. Есть системные проблемы – слишком велик разрыв в качестве образования и здравоохранения между регио­нами и особенно между городом и селом.

Общий показатель Индекса страны, равный 0,63, скрывает серьезное неравенство в человеческом капитале в 17 регионах – показатели варьируются от 0,57 в Атырауской области до 0,69 в Нур-Султане. Некоторые регионы, богатые природными ресурсами, например, Атырауская и Мангистауская области, имеют более низкие показатели человеческого капитала, чем менее обеспеченные регионы.

Самым большим фактором, определяющим различия, является качество образования. Исследование ВБ включает интересный показатель – «усвоение знаний». Как оказалось, в некоторых регионах образование не трансформируется в знания: в столице средняя продолжительность обучения в школе близка к 14 годам, а средний балл по знаниям составляет около 440. В Шымкенте продолжительность обучения в школе примерно такая же, но знания оцениваются в 401 балл. В разрезе регионов разрыв между самым низким и высоким показателями составил 84 балла, что соответствует трем годам обучения.

– Нельзя сказать, что в стране не делалось ничего. Строили новые школы и больницы, для молодых специалистов в сельской местности созданы специальные программы господдержки. Но результаты международных сопоставительных исследований свидетельствуют, что в школах сохраняется большой разрыв в качестве среднего образования. Был выявлен существенный разрыв в успеваемости по регионам, территориям (город – село), языку обучения и социально-экономическому статусу семьи. И проблема не в том, что в селе дети глупее, в наших аулах прекрасные, умные и талантливые дети. Эти показатели свидетельствуют о другом: мы, как государство, делали недостаточно, чтобы эти талантливые дети смогли в полной мере раскрыть весь свой потенциал, – говорит Асет Иргалиев.

В сельских школах до сих пор наблюдается дефицит высоко­квалифицированных педагогов, особенно по предметам естественно-математического цикла. Налицо неразвитость информационно-коммуникационных технологий – порядка 2 000 школ не имеют интернет-связи. И это при том что сельские школы составляют 70% от общего количества государственных общеобразовательных школ, где обучаются более 1,5 млн детей, или 42% от общего контингента школьников. Это огромный потенциал для страны, который может быть потерян, если не принять необходимых мер для сокращения разрыва по успеваемости.

Эта проблема есть и в системе профессионального образования. По оценкам экспертов Всемирного банка, разрыв по качеству высшего образования между самым отстающим (Кызылординская область) и лидирующим (Алматы) регионами составляет 15 пунктов, что равнозначно разнице между Кыргызстаном и Австрией. Прямым следствием этого является тот факт, что ежегодно более 70 тыс. из 225 тыс. выпускников остаются нетрудоустроенными, 40% выпускников работают не по специальности и порядка 23% молодежи с высшим образованием получают низкоквалифицированную работу.

Системные проблемы в здравоохранении напрямую влияют и на качество, и на продолжительность жизни людей. Которая, к слову, в 2020 году, в том числе из-за влия­ния пандемии, сократилась на 1,8 года по сравнению с 2019-м и составила 71,3 года. Существенное снижение этого показателя отмечено в Мангистауской области и городах Нур-Султане и Шымкенте.

Самый большой вклад в развитие Индекса человеческого капитала по здоровью вносит показатель «выживаемость детей до пятилетнего возраста». По Казахстану он составляет 99%.

Несмотря на общестрановой высокий показатель, существует разрыв между регионами, который в 2020 году увеличился с 5,5 до 7 лет. С 2017 по 2020 год наилучшая ситуация по данному показателю была в Нур-Султане, за которым идут Акмолинская и Павлодарская области, а наихудшая – в Кызылординской области. Сложное протекание коронавируса и сопутствующие болезни у беременных женщин также сказались на увеличении смертности детей в раннем возрасте.

По данным Минздрава, существенно различаются тенденции, связанные с ожирением и курением. Если в Северо-Казахстанской (24,4%) и Павлодарской областях (23,6%) больше всего доля курящих, то в Мангистауской (13,9%) и Туркестанской областях (14,2%) их доля наименьшая. Высокий показатель среди взрослого населения по ожирению наблюдается в Нур-Султане (48%), а наименьший зафиксирован в Костанайской области (7%).

За последние два года перегруженность системы здравоохранения привела к сокращению профилактической и амбулаторной помощи. А дефицит врачебных кадров наблюдается особенно в северных и западных регионах, что, в свою очередь, влияет на возникновение неравномерного доступа к медицинским услугам и региональные разрывы в ключевых показателях здоровья.

Системные проблемы в образовании требуют структурных реформ. Одними из очевидных задач, требующих решения, АСПиР называет необходимость привлечения учителей в сельскую местность, модернизацию учебных программ, соответствие ТиПО рыночному спросу и потребностям. Возможности профессионального развития учителей должны быть расширены и иметь место на протяжении всей жизни.

Остро стоит необходимость модернизации школьной инфраструктуры. Не раз отмечалось негативное влияние двух и более смен в школах и нехватки оборудованных научных лабораторий и баз.

Учитывая отрицательную отдачу от ТиПО, необходимы кардинальные реформы, которые качественно скажутся на навыках и положении на рынке труда студентов, в том числе путем усиления педагогической подготовки специалистов и привлечения педкадров с производства, создания центров повышения квалификации на уровне ТиПО, постоянного совершенствования инфраструктуры с учетом технологических изменений.

Реформы системы здравоохранения должны сосредоточиться на качестве медицинской помощи и инициативах, направленных на снижение риска хронических заболеваний, переориентации предоставляемых медицинских услуг на первичную медико-санитарную помощь и профилактику заболеваемости.

Снижение неравенства и развитие человеческого капитала должно преимущественно кос­нуться отстающих регионов, а приоритетом должны стать наиболее уязвимые слои населения.