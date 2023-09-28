Талдыкорган – город спортивный Свежий выпуск 28 сентября 2023 г. 3:00 0 Дина Боранбаева Около 500 человек приняли участие в легкоатлетическом забеге, посвященном Дню города. фото пресс-службы акима г. Талдыкоргана Преодолеть дистанцию в 4 км 200 м собрались все желающие в возрасте от 14 лет до 61 года. Выполнив коллективную разминку, любители бега группами выстроились на старте и с разной скоростью, но с одинаковой волей к победе отправились покорять маршрут, пролегающий по главной улице Талдыкоргана – от Центральной площади до парка «Жастар». На протяжении всего пути спортсменов сопровождала машина скорой помощи, но, к счастью, медицинские услуги никому не понадобились. Конечно, до финиша добежали не все, зато лидеры достигли заветной ленточки на 11-й минуте забега. От городского акимата победителям и призерам среди мужчин и женщин вручили денежные призы и ценные подарки. Но главное, говорят организаторы, все участники и зрители спортивного праздника получили заряд бодрости и приобщились к здоровому образу жизни. Забег стал далеко не единственным мероприятием, приуроченным ко Дню города. Так, в Центральном бассейне прошел открытый чемпионат по плаванию, в котором приняли участие сотни спортсменов самых разных возрастов. А несколькими днями ранее горакимат подарил талдыкорганским школьникам 300 футбольных мячей. В целом же под эгидой празднования Дня города с начала сентября для жителей и гостей областного центра были организованы выступление звезд казахстанской эстрады, конкурс красоты «Мисс Талдыкорган-2023» и ретро-концерт, где прозвучали хиты прошлых лет в исполнении местных творческих коллективов. Также в преддверии праздника проводятся различные благотворительные и экологические акции. Главное же торжество состоится 30 сентября. #Спорт #Талдыкорган #ЗОЖ #забег #День города