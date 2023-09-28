Талдыкорган – город спортивный

Преодолеть дистанцию в 4 км 200 м собрались все желающие в возрасте от 14 лет до 61 года. Выполнив коллективную разминку, любители бега группами выстроились на старте и с разной скоростью, но с одинаковой волей к победе отправились покорять маршрут, пролегающий по главной улице Талдыкоргана – от Центральной площади до парка «Жастар». На протяжении всего пути спортсменов сопровождала машина скорой помощи, но, к счастью, медицинские услуги никому не понадобились. Конечно, до финиша добежали не все, зато лидеры достигли заветной ленточки на 11-й минуте забега.

От городского акимата победителям и призерам среди мужчин и женщин вручили денежные призы и ценные подарки. Но главное, говорят организаторы, все участники и зрители спортивного праздника получили заряд бодрос­ти и приобщились к здоровому образу жизни.

Забег стал далеко не единственным мероприятием, при­уроченным ко Дню города. Так, в Центральном бассейне прошел открытый чемпионат по плаванию, в котором приняли участие сотни спортсменов самых разных возрастов. А несколькими днями ранее горакимат подарил талдыкорганским школьникам 300 футбольных мячей.

В целом же под эгидой празднования Дня города с начала сентяб­ря для жителей и гостей областного центра были организованы выступление звезд казахстанской эстрады, конкурс красоты «Мисс Талдыкорган-2023» и ретро-концерт, где прозвучали хиты прошлых лет в исполнении местных творческих коллективов. Также в преддверии праздника проводятся различные благотворительные и экологические акции. Главное же торжество состоится 30 сентября.