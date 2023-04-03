18-летнего талдыкорганца задержали с наркотиками
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Молодого человека обыскали в ходе спецмероприятий в одном из микрорайонов Талдыкоргана.
Полиция области Жетысу обнаружила 45 свертков синтетического наркотика у 18-летнего парня, передает Kazpravda.kz.
Вес изъятого α-PVP-пирролидиновалерофенона составил 21,19 грамм, что является особо крупным размером, отметили в областном департаменте полиции.
Расследование проводится по статье 296 УК РК - «незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта», добавили в ДП.