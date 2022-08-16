Фото: primeminister.kz
Политика , Кадровые назначения , Правительство
Талгат Ешенкулов назначен вице-министром науки и высшего образования РК

Постановлением Правительства РК Ешенкулов Талгат Ильясович назначен вице-министром науки и высшего образования Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Талгат Ешенкулов родился в 1978 году в Жамбылской области. 

Окончил Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати, Академию государственного управления при Президенте РК, Национальную школу государственного управления (магистратура), Академию государственного управления при Президенте РК (докторантура).

Трудовую деятельность начал в 1997 году в должности старшего бухгалтера.

С 2000 по 2007 год работал в Жамбылском областном суде, управлении юстиции Жамбылской области, Департаменте юстиции Жамбылской области.

В 2007-2011 годы возглавлял Департамент по защите прав детей Жамбылской области Министерства образования и науки РК.

С 2011 по 2016 год работал в структурах Верховного суда РК, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Министерства охраны окружающей среды.

В 2016-2018 годы — заместитель председателя комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК. 

С марта по сентябрь 2018 года занимал должность вице-министра образования и науки РК.

В 2018-2020 годы – председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК, вице-министр образования и науки РК.

С 2020 по 2021 год занимал должность председателя комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.

С июня 2021 года и по настоящее время работал председателем правления – ректором НАО «Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати».

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