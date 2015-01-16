Свежий выпуск Танцующие березки возвращаются Александр КУЗЕННЫЙ, Акмолинская область

Это был 1972 год. Работал я тогда редактором Кокчетавского телевидения. И вдруг звонок из самой Москвы. «К вам выезжает творчес­кая группа программы «Время», встречайте, сопровождайте, выполняйте все ее команды», – последовал приказ. Как позже выяснилось, группу интересовали пейзажные заставки Борового. Съемкам тележурналисты собирались посвятить неделю.

Уже забыл фамилию руководителя группы, но отчетливо помню, как он, не успев сойти с трапа самолета, спросил меня в лоб: «Танцующие березки еще живы?» «Живее всех живых, три дня назад был у них в гостях», – произнес я в ответ. Коллега едва не расцеловал меня за столь приятную новость.

«Едем к березкам, а потом уже все остальное, – последовала его команда, – сердце выскакивает из груди, так хочется вновь увидеть это чудо природы». Начальству перечить никто не стал, даже знаменитое казахстанское гостеприимство осталось на втором плане, потому что обед откладывался, и мы срочно выехали в Боровое.

Двое суток москвичи снимали танцующие березки. После чего телезрители всего Советского Сою­за могли ими любоваться, когда они использовались в качестве заставок в различных телепередачах. Не пользовалась такой популярностью даже знаменитая «Девушка в косынке», называемая в народе «сфинксом». Танцующие березки были своеобразной Меккой, не посетив которую, считалось, что ты не посетил Боровое.

Увы, время властно и над природой. Постепенно состарились чудо-березки, часть сгорбилась, часть вообще погибла. Видя, как умирают деревья, ожило соседнее болото.

Побывав недавно в Финляндии, директор ГНПП «Бурабай» Алиби­ Газиз оказался разочарованным видом знаменитой карельской березы. Для строительных целей она, конечно же, хороша, для туристов – абсолютно никакой привлекательности. Ровная длинная жердь, редко покрытая зелеными листочками, – весь ее праздничный и будничный наряд. Наша береза – другая, ну а танцующая – большая редкость в мире.

Природный дар сам идет в руки, как им не воспользоваться. 2014 год для туристов оказался годом необычным. Все организаторы плакали: нет погоды, нет людей, а значит, нет и денег. Боровое в это же «критическое» время било рекорды по посещаемости. Нонсенс? Как бы не так. Боровое научилось и продолжает учиться принимать гостей в любую погоду, причем уважая экологию и отодвигая на второй план пляжный туризм. Кстати, именно пляжный туризм наносит наибольший вред природе, загрязняя воду, прибрежную полосу до безобразной степени.

Местные экологи, фанаты своего дела до мозга костей, рассказывая о новых экологических проектах, заострили внимание на таком факте. В выходные жаркие дни, когда пляжи переполнены народом, выставляется дополнительный пат­руль для сбора окурков. Как мы преуспели в экологическом невежестве, раз на такое способны, и как нас стараются просветить в этом предмете! Личный пример и тот не дает эффективного результата.

Продолжим тему, коль ее затронули. Экологи нацпарка, помимо своих основных должностных обязанностей по графику, заступают на ежедневные дежурства на КПП с 9 утра до 21 вечера. Контрольно-пропускных пунктов в Боровом 9 – представляете, какие экологические силы задействованы! Буквально с каждым приезжающим ведется беседа, что можно делать на территории нацпарка и что строго запрещено. Гостям выдаются памятные буклеты с напоминаниями о природном законодательстве. Один турист, прочитав строки из буклета, так и спросил: «За костер надо платить 1 856 тенге, для кого тогда лес растет?»

Ему объяснили, он, кажется, понял. И тем не менее лесная охрана выявила 3 случая разведения огня в лесу для приготовления шашлыков. Всем виновным сог­ласно действующему законодательству выписаны штрафы в размере 100 МРП. Для сравнения скажем: всего 5 лет назад костров в лесу разводилось более сотни. А сегодня за 3 случая бьем тревогу, и, наверное, бьем не зря. Каждая искорка в пожароопасный сезон может принести большую беду. Сгоревшие деревья и кустарники придется восстанавливать годами.

Сухая гроза прогремела, пригрозила дождем и ушла стороной. Однако не успели гулом по небу пройтись первые раскаты грома, как вся лесная охрана была поднята по тревоге возможного пожара. А он взял да и случился. В двух местах сухая гроза оставила после себя огненный след. Наблюдатели с вышки, увидев дым, сообщили в центральную диспетчерскую. Буквально через 12 минут (так и записано в журнале) пожарные машины прибыли к месту возгорания, остановив пламя на пути к лесу.

Время на пожаре – это больше, чем деньги, утверждает директор нацпарка «Бурабай» Алиби ­Газиз. Человек творческий, инициативный, постоянно нацеленный на позитивный результат, он ввел в коллективе план-перехват природного огня, что на практике означало рекордно быстрое преодоление расстояния от базы до места возгорания. Наиболее подготовленные инспекторы лесной охраны управлялись с этой задачей за 15–20 минут.

Спешу доложить читателю, это уже день вчерашний. Сегодня в нацпарке такое время считается средним. Лучшие инспекторы преодолевают то же самое расстояние за 7–12 минут.

– Два года скрупулезно изучали маршруты движения в наиболее пожароопасных направлениях, выбирая и нанося на карту самый кратчайший путь, – рассказывает А. Газиз. – Многие водители пожарных машин и тракторов могут с закрытыми глазами добраться до цели. Результат сказался уже в прошлом году. На территории ГНПП «Бурабай» произошло 24 возгорания, все, за исключением одного, были ликвидированы без ущерба для природы.

Сегодня опасность представляют в том числе и внутрикурортные дороги. Их «стригут» трижды за сезон, и все-таки они обрас­тают по бокам травой, создавая пожарные очаги. Воспламеняются они выброшенными из окон машин горящими окурками. Вот уж проблема так проблема. 19 возгораний нынче произошло по этой причине. Бороться с автокурильщиками почти невозможно. Даже пойманные за руку, они показывают на впереди идущий транспорт, дескать, оттуда полетел на дорогу окурок. Можно привлечь видеорегистраторы, но это не выход. Пока внутренний контроль (совесть) не сработает, так и будут швырять горящие окурки направо и налево.

Два года назад мы с ведомственной экологической службой проводили рейд «Окурки на дороге». Полиэтиленовый пакет насобирали, а наказать никого не наказали. Не могли доказать. Кстати, окурки больше всего засоряют пляжную зону. Их вывозят оттуда мешками, а они не убавляются, хоть рядом с каждым отдыхающим ставь урну.

Прогресс, конечно же, есть, но... Когда несколько лет назад доводилось слышать «Боровое захламлено, утопает в бытовом мусоре, экологических проблем выше крыши», подобное мнение имело право на существование. Сейчас Боровое, образно говоря, стало другим, сменив старые одежды на новые современные костюмы. Нынешнее Боровое по чистоте, благо­устройству, экологической безопасности, созданию «зеленой» экономики даст приличную фору любому туробъекту в стране.

Пробовал курорт сравнить с Зерендой, Шалкаром, Имантау, где людей отдыхает в десятки раз меньше, а до боровского порядка там далеко. Его наводят, когда власть организует официальное мероприятие, скажем, по развитию туризма. А так вопросы благоустройства, экологической безопасности пущены на самотек.

В Боровом мусор убирается три раза в день. По периметру установлено 120 контейнеров. Из 10 кубов бытового мусора после сортировки 6 кубов тут же идут на переработку. Этот совместный казахстанско-немецкий проект действует третий год, поддерживая порядок в туристской столице. Вот вам «зеленая» экономика и экологичес­кая безопасность вместе взятые. Отчас­ти и они делают Боровое привлекательным, что даже в ноябре охота сюда приезжать и приезжать, тем более в такое время организаторы туризма и отдыха предлагают ценовые скидки.

Чем заниматься, кроме лечения на курорте осенью, – тема отдельная. Скажем одно: современных услуг становится больше, и для среднего туриста они становятся доступнее. 24 турмаршрута – это уже показатель международного стандарта. Из них 17 пешеходных, 4 автобусных, 1 водный, 1 конный, 1 велосипедный. С нынешнего года к ним добавят археологический, этнографический, экстре­мальный (лазание по скалам). Начнет работать тропа Улькена Ибрая, где вместе с древней японской поэ­зией вы можете прочитать высеченные на камнях строки из казахской классики.

В формате живой истории откроется золотодобывающий прииск, где в середине XIX века добывалось золото, рядом с озером Большим Чебачьим.

У хорошо организованного туризма две стороны медали. Первая – он привлекает больше клиентуры. Вторая – находящиеся под контролем туристы не создают проблемы природе. Поэтому Боровое и стремится окружить себя десятками услуг, которые бы приносили пользу и здоровью, и настроению. Между тем услуги сами по себе должны быть интересными и полезными. Таким же интересным и полезным ожидается их сопровождение. С нынешнего года эту проблему берется решать ­Назарбаев Университет, где начинается подготовка гидов специально для работы в Боровом.

С чем сегодня можно согласиться, так это со старением лесов Борового. Вековой средний возраст их, естественно, не украшает. Поэтому большинство сосен напоминает финскую березу. Она стройная, высокая, крепкая, но «лысоватая».

– Проект омоложения Борового уже в работе, – подчеркивает директор нацпарка. – На 2015 год запланировано восстановить 75 гектаров, затем лесистость курорта станет прирастать сосной, березой, традиционными кустарниками – ежегодно 200 гектаров.

Несмотря на почтенный возраст в целом Борового (ставка Абылай-хана располагалась здесь свыше 300 лет назад) одноименному национальному парку всего 14 лет. Ho он так изменился за это время (личная поддержка Президента ощущается ежегодно), что его уже можно причислять к туробъектам международного значения.

Прошедшим туристским сезоном природозащитники могут гордиться. При рекордном наплыве гостей Боровое прожило лето и осень без серьезных экологических происшествий, не считая «наглого» вторжения на его территорию молодых танцующих березок. Новая «хореографическая» поляна присмотрела себе место рядом с речкой Громотухой, примерно в 60 метрах от бывшего расположения.

Участников «танцевальной группы» пока немного, около 20, возраст каждого дерева не превышает 15 лет. Так что им почти целый век радовать своим присутствием гостей Борового.