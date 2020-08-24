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Танцы у монитора
Элина Зироян, Мангистауская область

Официально ансамбль «Шадвал» существует с 2008 года. В переводе его наз­вание означает «радость» и «ликование». При ансамбле работает школа лезгинки, куда сначала приходят малыши. Там и замечают будущих звезд основного состава. Сегодня в коллективе более 200 участников, которые разделены по возрасту, полу и уровню мас­терства. С танцорами работают четыре репетитора, особый упор хореографы делают на работе с главной группой, в репертуаре которой 14 ярких кавказских танцев.

Коллектив интернационален: парни и девушки казахской, русской, татарской и ряда кавказских национальностей давно объединились в большую и дружную семью.

В нынешнем году очно перед зрителями «Шадвал» успел выступить всего один раз – на концерте, посвященном празднованию 8 Марта. Остальные встречи пришлось перенести в виртуальный формат.

Постепенно работа посредст­вом Сети была налажена, и ребята стали встречаться со своими учителями не только на интернет-платформах, но и получать видеорассылку с элементами танцев, которые нужно разучить.

– Во время карантина стараемся работать онлайн. Но заработать на занятиях не получается – родители испытывают материальные трудности и не могут оплачивать обучение детей. Поэтому мы проводим занятия на добровольных началах 3 раза в неделю по 40 минут с каждой из групп. Участники коллектива должны поддерживать форму, да и не хочется, чтобы группы распались. Скучать мы ребятам не даем, но понимаем, что после карантина число участников может значительно сократиться. При объявлении чрезвычайного положения в марте текущего года ансамбль уже потерял до 40% танцоров, – признается руководитель ансамбля кавказского танца «Шадвал» Алик Мустафаев.

До усложнения эпидситуации для участников коллектива действовала скидка на обучение: вторые и последую­щие дети из одной семьи посещали занятия за половину цены. Но учитывая экономические реалии, практически все руководители творческих коллективов высказывают опасения по поводу того, что не соберут прежний состав.

Как рассказывает Алик Мустафаев, блок народных танцев, как правило, летом не преподается, поэтому в теплое время года большое внимание в ходе занятий уделяется растяжке, гибкости и пластике. Ребята признаются, что заниматься дома неудобно – с прос­торным хореографичес­ким залом комнаты квартир, конечно, не сравнятся. Но танцоры тренируются вопреки неудобствам – их не покидает дух зажигательных кавказских танцев.

Несмотря на нынешнее положение, коллектив с надеж­дой смотрит в будущее. Как только ослабление карантинных мер позволит проводить репетиции офлайн, руководители ансамбля Алик Мустафаев и его бессменная напарница Зейнаб Зиятова приступят к восстановлению танцев, ведь многие композиции придется корректировать с учетом потери участников. Кроме этого, начнется работа по подготовке новых сценических костюмов.

Руководство коллектива намерено организовать фес­тиваль «Море лезгинки» и пригласить для участия в этой встрече творческие коллективы кавказских танцев со всего Казахстана. В дальнейшем по задумке организаторов фестиваль должен перерасти в конкурс. К слову, несколько ансамб­лей из разных облас­тей уже выразили готовность прибыть в Мангистау и продемонстрировать публике свое мастерство. Правда, учитывая обстановку, гостям придется подождать до следующего лета.

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