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Танцы в Монпелье
Камбар Абзал
корреспондент

В отсутствии российских спортсменов сборная Японии выиграла медальный зачет чемпионата мира по фигурному катанию во Франции.

На завершившемся в Монпелье чемпионате представители Страны восходящего солнца показали лучший результат в своей истории, завоевав сразу четыре медали – две золотые и две серебряные. Кстати, у сборной США также лучшее выступ­ление за 56 лет – одна золотая, одна серебряная и три бронзовые награды. На чемпионате мира 1966 года они тоже завоевали пять медалей (1–1–3).

Единственная дисциплина в этом году, в которой победу одержали не японцы и не американцы, –танцы на льду. Здесь «золото» сборной Франции принес танцевальный дуэт Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, побивший мировой рекорд. В соревнованиях дуэтов в ритм-танце они получили от судей 92,73 балла. Французы побили свое же достижение, установленное на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Тогда Габриэла и Гийом получили 90,83 балла. Второе и третье места заняли американцы. Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, набравшие 89,72 балла, и Мэдисон Чок и Эван Бэйтс – 87,51.

В свою очередь американцы выиграли состязания среди спортивных пар. Победителем стал дуэт Алекса Шимека-Книрим – Брэндон Фрейзер, занявший на Олимпиаде-2022 только шестое место. Это первое «золото» американских пар на чемпионатах мира за 49 лет. Серебряные медали завоевали Рику Миура и Рюити Кихара из Японии, бронзовые – Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд из Канады. Еще одна американская пара – Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк, – которая после короткой программы занимала второе место, не смогла завершить соревнования после падения партнерши при исполнении параллельного тройного сальхова. Эшли увезли со льда на носилках.

Кстати, в первенстве планеты не принимали участие пары, занявшие первые три места на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, – китайские Суй Вэнцзин и Хань Цун и Чэн Пэнь и Ян Цзин, а также российские – Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В мужском одиночном катании победу одержал японец Сёма Уно, который набрал 312,48 балла. Вторым стал его соотечественник Юма Кагияма (у него 297,60 балла), а на третье место по сумме двух выступлений поднялся американец Винсент Чжоу, получивший от судей 277,38 балла.

Ну и, наконец, в женском одиночном катании золотую медаль завоевала японка Каори Сакамото, которой судьи начислили 236,09 балла. Серебряным призером чемпионата мира стала Луна Хендрикс из Бельгии, набравшая 217,70 балла, а бронзовым – американка Алиса Лью, у которой в итоге оказалось 211,19 балла.

Вместе с тем на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) был опуб­ликован обновленный мировой рейтинг у женщин за последние два сезона. Лидером зачета в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, на второй строчке расположилась Александра Трусова и только на третьей – японка Каори Сакамото.

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