Таразец случайно узнал, что "умер" 19 лет назад

В городе Таразе мужчина обнаружил, что уже 19 лет числится мертвым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК .

Скриншот с видео ktk.kz

Через 3,5 года 59-летний Олег Ким должен выйти на пенсию. Готовиться, говорит, начал заранее: пошел в ЕНПФ, чтобы узнать, сколько денег накопилось. Но вместо цифр и перспектив на светлую старость обнаружил, что уже 19 лет числится мертвым.

«Я пошел вчера в ЕНПФ, хотел свои накопительные, накопительный фонд проверить. А они мне дали такую справку: у вас стоит этот блок, блокировка о вашей смерти. Я вот уже и сон потерял, не могу ни спать, ничего, как вот только думаю об этом», – рассказывает Олег Ким.

Примечательно, что за 19 лет Олег успел устроиться на работу, взять пару кредитов и еще 2 раза получить новое удостоверение. Правда, с прошлого года ему вдруг стали отказывать в медуслугах.

Выяснилось, что умершим житель Тараза был признан еще в феврале 2004-го решением алматинского суда. Но как так вышло, для мужчины остается загадкой. Говорит, в то время он отбывал срок в шымкентской тюрьме (эти подробности своей биографии Ким уточнять не захотел).

Впрочем, в отделе ЗАГСа ему подробно рассказали, как вновь стать живым.

«Олегу Феликсовичу необходимо написать нам заявление об аннулировании актовой записи о смерти, в отношении вас. После того, как вы обратитесь к нам с заявлением, мы вам выдадим направление в суд. И уже в суде надо будет аннулировать решение суда Турксибского района от 2 апреля 2004 года», – объяснила руководитель подразделения регистрации актов гражданского состояния аппарата акима Тараза Бахытнур Тлеубеккызы.

Оказалось, так долго жить, будучи «умершим», Олег Ким смог из-за цифровизации, которая прошла в органах юстиции лишь недавно. Но, как это всё отразится на судьбе мужчины, в особенности на предстоящей пенсии, ответить никто не смог.