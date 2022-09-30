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Общество
Тариф на отопление и горячую воду повысится с 1 октября в Караганде
Ульянкина Елена

В Караганде с 1 октября повысится тариф на отопление и горячую воду. Коммунальные услуги для населения подорожают на 10%. Об этом своих потребителей предупреждает энергоснабжающая компания «ҚарағандыЖылуСбыт», передает корреспондент Kazpravda.kz.

Карагандинцы, в домах которых стоят счетчики тепла, будут платить по 3 729 тенге за Гкал. В прошлом году тариф был на 10% ниже и составлял 3389 тенге за Гкал. 

Аналогичная ситуация и с теми потребителями, которые платят за отопление, исходят из площади своей квартиры. Тариф на услуги теплоснабжения для них поднимется со 115,25 до 126,81 тенге за квадратный метр.

Подорожает и горячая вода. Жители Караганды, у которых есть приборы учета, будут платить за нее по 395 тенге за кубометр, а те, у кого их нет – по 1 258 тенге за человека в месяц. Рост тарифа составил 10%. 

Причины роста тарифа на теплоснабжение услугодатель не сообщает. Но известно, что оно было запланировано. Поскольку в 2021 году департамент по регулированию естественных монополий по Карагандинской области  утвердил предельный уровень тарифов на услуги теплоснабжения до 2026 года.

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