Тарифные «качели» ЖКХ 18 марта 2025 г. 7:01 15 Валентина Мелехова Услуги дорогие, но ниже себестоимости коллаж из архива «КП» В Костанайской области подорожали практически все виды коммунальных благ. При этом больше всего подросли тарифы на услуги канализации: водоотведение стало дороже аж на 25%. Чуть меньше подросла стоимость холодной воды и тепла: в среднем на 20 и 19,2% соответственно. В общей сложности в областной департамент по регулированию естественных монополий за прошлый год поступило 435 заявок от коммунальщиков на пересмотр или утверждение новых тарифов. В качестве довода для изменения стоимости своих услуг коммунальные предприятия приводят множество факторов, но основных из них три: изменение стоимости стратегического товара, капремонт и реконструкция сетей инженерной инфраструктуры, а также приведение среднемесячной зарплаты до уровня среднестатистической по отрасли. – Рассмотрим для примера стоимость услуг костанайской теплоэнергетической компании (КТЭК). В структуре тарифа предприятия 60% занимает покупка стратегического товара – газа, 21% приходится на фонд оплаты труда (каждый год компании необходимо собирать 2,5 миллиарда тенге на выплату работникам зарплаты), примерно 6–7%, в денежном выражении это 694 миллиона тенге, закладывается на реализацию инвестиционной программы, то есть на капремонт сетей и основного оборудования. Нынче стоимость услуги теплоснабжения в областном центре увеличилась на 5%. Это связано с плановым ежегодным изменением долгосрочных тарифов на период с 2021 по 2025 год. На момент утверждения тарифа в 2020 году мы учитывали рост инфляции, а также стоимости стратегических товаров. В итоге среднеотпускной тариф повысился с 8 659 тенге за Гкал без НДС до 9 143 тенге. Для основной группы потребителей – населения – произошло подорожание с 4 845 до 5 116 тенге. При этом важно отметить, что нынешний тариф на 9,5% больше тарифа 2018 года и на 44% ниже себестоимости, – разъяснил руководитель ДКРЕМ по Костанайской области Акан Ташпанов. Аналогичная ситуация и с тарифами компании, снабжающей костанайцев холодной водой. Стоимость услуг ГКП «Костанай су» с начала года в среднем возросла на 6% – со 198 до 211 тенге за кубометр. Здесь также действует долгосрочный тариф на 2022–2026 годы, но ежегодно индексируется ввиду инфляционных процессов. Тариф на воду тоже считается очень комфортным для населения, поскольку он ниже себестоимости на 51%. Платить меньше за воду и тепло, чем они фактически стоят, костанайцам удается за счет дифференциации, то есть за счет того, что для другой группы потребителей – бюджетных организаций тарифы на эти услуги гораздо выше. Тариф на электроэнергию для костанайцев также ниже уровня ее себестоимости на 14%. А с прошлого года эта услуга стала дешевле и для юридических лиц, и для госпредприятий. Все потому, что ТОО «КЭЦ» увеличило объемы сбыта электроэнергии за счет притока новых потребителей. При утвержденном ранее плане в 650 млн кВт·ч за год они продали ее на 41,5% больше. А получение дополнительной прибыли, согласно правилам формирования тарифов, влечет их снижение, что и произошло сначала летом 2024-го, когда стоимость услуг ТОО «КЭЦ» для юрлиц уменьшилась на 6%, а затем осенью – еще дополнительно на 15%. Также с 1 октября тариф на электроэнергию снижен и для бюджетных организаций. – Изначально ТОО «КЭЦ» обратилось с уведомлением о повышении цены на услуги по электроснабжению с 31,29 тенге за кВт·ч до 34,34 тенге, то есть просило увеличить цены на свои услуги на 9,8%. В качестве причины компания указывала необходимость получения ранее недополученного дохода в размере более 1,2 миллиарда тенге, которые намеревалась собрать с потребителей до конца 2024 года. Однако по итогам проведения экспертизы уполномоченный орган в повышении тарифа отказал, так как было установлено, что субъектом получена дополнительная прибыль в связи с увеличением объемов сбыта электроэнергии в размере 1,4 миллиарда тенге. В итоге проектируемая цена услуги субъекта естественных монополий была снижена до уровня обоснованной цены – 29,14 тенге за киловатт-час, – рассказал Акан Ташпанов. Впрочем, «под занавес» ушедшего года «повезло» и самому ТОО «КЭЦ». Для него уменьшилась стоимость транспортируемой электроэнергии, которую они закупали у ТОО «Эпк-forfait». Тариф предприятию был снижен в результате судебной медиации на 193 млн тенге. Правда, ТОО «КЭЦ» успело попользоваться этой «поблажкой» всего три месяца, поскольку с 1 января нынешнего года действие их лицензии остановлено, функции структуры перешли к ТОО «Эпк-forfait», то есть к предприятию, которое и было «наказано» введением временного компенсирующего тарифа. Так случилось из-за того, что энергопередающая организация, получив дополнительную прибыль, направила деньги на приобретение автотранспорта, оснащение рабочих мест, приобретение организационной техники, а не на ремонт или замену сетей, что позволило бы снизить их катастрофический износ. Примерно такие же нарушения допустила и другая энергопередающая организация. ТОО «Межрегионэнерготранзит» вместо утвержденных ранее антимонопольным ведомством 1 млрд 75 млн тенге потратило на восстановление ЛЭП, износ которых оценивается в 93%, всего 893,2 млн тенге. А на остальные 182,3 млн прикупило спецтехнику, отремонтировало здания, оснастило рабочие места… Таким образом, из-за нецелесообразного перераспределения ранее утвержденной инвестиционной программы антимонопольный департамент отказал в корректировке тарифа. Надо сказать, что судебные разбирательства по этому делу длятся уже второй год. Первая и вторая инстанции признали решение антимонопольного ведомства обоснованным, однако ТОО «МРЭТ» обжалует его в Верховном суде. В целом экономический эффект после проведения экспертизы всех затрат субъектов естественных монополий в прошлом году составил более 10 млрд тенге, то есть именно на эту сумму не допущен рост тарифов. И еще более 28 млн тенге смогли сэкономить костанайцы на коммунальных услугах благодаря тому, что коммунальные предприятия некачественно исполнили тарифные сметы, а также произведенному перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета. Эти деньги возвращаются на лицевой счет потребителей. #комуслуги #ЖКХ #тарифы #комуналка