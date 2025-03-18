Тарифные «качели»

В Костанайской области подорожали практически все виды коммунальных благ. При этом больше всего подросли тарифы на услуги канализации: водоотведение стало дороже аж на 25%. Чуть меньше подросла стоимость холодной воды и тепла: в среднем на 20 и 19,2% соответственно.

В общей сложности в областной департамент по регулированию естественных монополий за прошлый год поступило 435 заявок от коммунальщиков на пересмотр или утверждение новых тарифов. В качестве довода для изменения стоимос­ти своих услуг коммунальные предприя­тия приводят множество факторов, но основных из них три: изменение стоимос­ти стратегического товара, капремонт и реконструкция сетей инженерной инфраструктуры, а также приведение среднемесячной зарплаты до уровня среднестатистической по отрасли.

– Рассмотрим для примера стоимость услуг костанайской теплоэнергетичес­кой компании (КТЭК). В структуре тарифа предприятия 60% занимает покупка стратегического товара – газа, 21% приходится на фонд оплаты труда (каждый год компании необходимо собирать 2,5 миллиарда тенге на выплату работникам зарплаты), примерно 6–7%, в денежном выражении это 694 миллиона тенге, закладывается на реализацию инвестиционной программы, то есть на капремонт сетей и основного оборудования. Нынче стоимость услуги теплоснабжения в областном центре увеличилась на 5%. Это связано с плановым ежегодным изменением долгосрочных тарифов на период с 2021 по 2025 год.

На момент утверждения тарифа в 2020 году мы учитывали рост инфляции, а также стоимости стратегических товаров. В итоге среднеотпускной тариф повысился с 8 659 тенге за Гкал без НДС до 9 143 тенге. Для основной группы потребителей – населения – произошло подорожание с 4 845 до 5 116 тенге. При этом важно отметить, что нынешний тариф на 9,5% больше тарифа 2018 года и на 44% ниже себестоимости, – разъяснил руководитель ДКРЕМ по Костанайской области Акан Ташпанов.

Аналогичная ситуация и с тарифами компании, снабжающей костанайцев холодной водой. Стоимость услуг ГКП «Костанай су» с начала года в среднем возросла на 6% – со 198 до 211 тенге за кубометр. Здесь также действует долго­срочный тариф на 2022–2026 годы, но ежегодно индексируется ввиду инфляционных процессов. Тариф на воду тоже считается очень комфортным для населения, поскольку он ниже себестои­мости на 51%.

Платить меньше за воду и тепло, чем они фактически стоят, костанайцам удается за счет дифференциации, то есть за счет того, что для другой группы потребителей – бюджетных организаций тарифы на эти услуги гораздо выше.

Тариф на электроэнергию для костанайцев также ниже уровня ее себестои­мости на 14%. А с прошлого года эта услуга стала дешевле и для юридичес­ких лиц, и для госпредприятий. Все потому, что ТОО «КЭЦ» увеличило объемы сбыта электроэнергии за счет притока новых потребителей. При утвержденном ранее плане в 650 млн кВт·ч за год они продали ее на 41,5% больше. А получение дополнительной прибыли, согласно правилам формирования тарифов, влечет их снижение, что и произошло сначала летом 2024-го, когда стоимость услуг ТОО «КЭЦ» для юрлиц уменьшилась на 6%, а затем осенью – еще дополнительно на 15%. Также с 1 октября тариф на электроэнергию снижен и для бюджетных организаций.

– Изначально ТОО «КЭЦ» обратилось с уведомлением о повышении цены на услуги по электроснабжению с 31,29 тенге за кВт·ч до 34,34 тенге, то есть просило увеличить цены на свои услуги на 9,8%. В качестве причины компания указывала необходимость получения ранее недополученного дохода в размере более 1,2 миллиарда тенге, которые намеревалась соб­рать с потребителей до конца 2024 года. Однако по итогам проведения экспертизы уполномоченный орган в повышении тарифа отказал, так как было установлено, что субъектом получена дополнительная прибыль в связи с увеличением объемов сбыта электроэнергии в размере 1,4 миллиарда тенге. В итоге проектируемая цена услуги субъекта естественных монополий была снижена до уровня обоснованной цены – 29,14 тенге за киловатт-час, – рассказал Акан Ташпанов.

Впрочем, «под занавес» ушедшего года «повезло» и самому ТОО «КЭЦ». Для него уменьшилась стоимость транс­портируемой электроэнергии, которую они закупали у ТОО «Эпк-forfait». Тариф предприятию был снижен в результате судебной медиации на 193 млн тенге.

Правда, ТОО «КЭЦ» успело попользоваться этой «поблажкой» всего три месяца, поскольку с 1 января нынешнего года действие их лицензии остановлено, функ­ции структуры перешли к ТОО «Эпк-forfait», то есть к предприятию, которое и было «наказано» введением временного компенсирующего тарифа.

Так случилось из-за того, что энерго­передающая организация, получив дополнительную прибыль, направила деньги на приобретение автотранспорта, оснащение рабочих мест, приобретение организационной техники, а не на ремонт или замену сетей, что позволило бы снизить их катастрофический износ.

Примерно такие же нарушения допустила и другая энергопередающая организация. ТОО «Межрегионэнерготранзит» вместо утвержденных ранее антимонопольным ведомством 1 млрд 75 млн тенге потратило на восстановление ЛЭП, износ которых оценивается в 93%, всего 893,2 млн тенге. А на остальные 182,3 млн прикупило спецтехнику, отремонтировало здания, оснастило рабочие места… Таким образом, из-за нецелесообразного перераспределения ранее утвержденной инвестиционной программы антимонопольный департамент отказал в корректировке тарифа.

Надо сказать, что судебные разбирательства по этому делу длятся уже второй год. Первая и вторая инстанции признали решение антимонопольного ведомства обоснованным, однако ТОО «МРЭТ» обжалует его в Верховном суде.

В целом экономический эффект пос­ле проведения экспертизы всех затрат субъектов естественных монополий в прошлом году составил более 10 млрд тенге, то есть именно на эту сумму не допущен рост тарифов.

И еще более 28 млн тенге смогли сэкономить костанайцы на коммунальных услугах благодаря тому, что коммунальные предприятия некачественно исполнили тарифные сметы, а также произведенному перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета. Эти деньги возвращаются на лицевой счет потребителей.