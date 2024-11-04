Тарифы на электроэнергию для бизнеса вновь снизили в столице

Сниженные тарифы вступают в силу с первого ноября текущего года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет по регулированию естественных монополий Миннацэкономики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ТОО «Астанаэнергосбыт» подало уведомление в департамент комитета по регулированию естественных монополий Миннацэкономики по Астане о снижении цен на услуги по розничной реализации электрической энергии до 25,98 тенге за кВтч без НДС.

В частности, для юридических лиц тариф составит 27,67 тенге за кВтч без НДС, что соответствует снижению на 12%, а для бюджетных организаций — 53,06 тенге за кВтч без НДС, что составляет снижение на 28%.

Сниженные тарифы вступают в силу с 1 ноября 2024 года.

«Основой для снижения тарифа послужил переход потребителей (юридических лиц и бюджетных организаций города) от нерегулируемых энергоснабжающих организаций к гарантирующему поставщику электрической энергии – ТОО «Астанаэнергосбыт». Это повлияло на увеличение объема предоставляемых услуг гарантирующего поставщика, что, в свою очередь, способствовало снижению тарифа», – говорится в официальном сообщении.

Напомним, что в июне этого года в столице тариф для юридических лиц был снижен на 18%, и в настоящее время общее снижение тарифа составляет 30%. Так, с 1 ноября 2024 года тариф для бизнеса составит 27,67 тенге за кВтч без НДС.

Кроме того, предельные тарифы энергопроизводящих организаций утверждаются Минэнергетики. Приказом министра нацэкономики РК был утвержден список получателей адресной поддержки среди субъектов оптового рынка электрической энергии, являющихся гарантирующими поставщиками.

ТОО «Астанаэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком электрической энергии, получающим адресную поддержку, для которых применяются индивидуальные цены на покупку электрической энергии у единого поставщика.

Таким образом, до конца года рост тарифа на электроэнергию для физических лиц (населения) в столице не ожидается.