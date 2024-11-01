Тарифы на грузоперевозки увеличили в Казахстане
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Рост составил почти 4 процента - 3,8, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК
Столь значительный рост расценок на перевозки грузов наблюдается по сравнению с периодом с января по октябрь 2023 года, уточнили в бюро.
В частности, стоимость автоперевозок увеличилась на 1,6%.
Международные перевозки автомобильным транспортом подорожали на 1,3%.
Внутренние автоперевозки – на 1,8%.
Воздушные грузоперевозки подорожали на 2%, среди них международные – на 2,3%, внутриреспубликанские – на 1,4%.
Тарифы на морские грузоперевозки в международном сообщении увеличились на 9,1%.
Кроме того, транспортировка трубопроводом подорожала на 2,4%, тарифы на поставку сырой нефти поднялись на 4,1%.