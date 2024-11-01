Тарифы на грузоперевозки увеличили в Казахстане

Рост составил почти 4 процента - 3,8, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столь значительный рост расценок на перевозки грузов наблюдается по сравнению с периодом с января по октябрь 2023 года, уточнили в бюро.

В частности, стоимость автоперевозок увеличилась на 1,6%.

Международные перевозки автомобильным транспортом подорожали на 1,3%.

Внутренние автоперевозки – на 1,8%.

Воздушные грузоперевозки подорожали на 2%, среди них международные – на 2,3%, внутриреспубликанские – на 1,4%.

Тарифы на морские грузоперевозки в международном сообщении увеличились на 9,1%.

Кроме того, транспортировка трубопроводом подорожала на 2,4%, тарифы на поставку сырой нефти поднялись на 4,1%.