Тарифы на водоснабжение и водоотведение снизили еще в одном регионе Казахстана

Тарифы на водоснабжение и водоотведение снизили Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КРЕМ МНЭ РК.

Отмечается, что Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Кызылординской области проводится анализ исполнения субъектами естественных монополий утвержденных тарифных смет за 2021 год.

"В ходе анализа установлено, что филиалом ОДСП "Арал" РГП "Нуринский групповой водопровод", оказывающего услуги по области, не в полном объеме исполнены статьи затрат, предусмотренные в тарифных сметах по услугам водоснабжения и водоотведения. В связи с этим Департаментом приняты меры в соответствии с законодательством о естественных монополиях путем введения временных компенсирующих тарифов", – говорится в сообщении.

В частности, для потребителей филиала ОДСП "Арал" РГП "Нуринский групповой водопровод" по услугам водоснабжения и водоотведения будет возвращена сумма необоснованно полученного дохода в размере 642 541 879 тенге через снижение тарифов:

– на услуги подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с 469,17 тенге до 391,27 тенге без НДС за м3 (снижение на 16,6%);

– на услуги подачи воды по распределительным сетям с 337,05 тенге до 273,04 тенге без НДС за м3 (снижение на 19%);

– на услуги отвода сточных вод со 185,31 тенге до 178,86 тенге без НДС за м3 (снижение на 3,5%).

Тарифы вводятся в действие с 1 сентября сроком на один год.