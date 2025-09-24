Тайфун «Рагаса» обрушился на Тайвань: более 120 человек пропали без вести

Айман Аманжолова
По всему Тайваню эвакуированы тысячи людей

Фото: AFP

По меньшей мере 14 человек погибли, 18 пострадали и более 100 пропали без вести на востоке Тайваня, где в результате супертайфуна «Рагаса» вышло из берегов горное озеро, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на BBC News

В понедельник тайфун обрушился на Филиппины и Тайвань, вызвав проливные дожди, сильный ветер и вынудив тысячи людей эвакуироваться. «Рагаса» также угрожает южным районам Китая, Гонконгу, Макао и северным регионам Вьетнама.

Как сообщается, во вторник в тайваньском уезде Хуалянь прорвало плотину на озере, образовавшемся ранее в результате оползней, в результате чего потоки воды хлынули вниз по течению в близлежащий поселок Гуанфу, разрушили мост и затопили населенный пункт. На кадрах с места событий видны затопленные улицы и автомобили, а также вырванные с корнем деревья.

Изначально представитель местных властей сообщил AFP, что спасатели ведут поиски 30 человек, пропавших без вести. Позднее Национальное агентство по пожарной безопасности уточнило, что пропали 124 человека.

По всему Тайваню из-за тайфуна «Рагаса» были эвакуированы тысячи людей.

Международный аэропорт Гонконга, один из крупнейших в регионе, во вторник приостановил полеты до четверга. Местная авиакомпания Cathay Pacific была вынуждена отменить более 500 рейсов.

 

#Тайвань #тайфун #Рагаса

