Тайник интернет-магазина наркотиков обнаружили в подъезде многоэтажки в Астане

Владельца интернет-магазина по продаже наркотиков задержали в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП города

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Астаны

При обыске по месту жительства 22-летнего наркоторговца сотрудники управления по противодействию наркопреступности обнаружили тайник, который он оборудовал на верхнем этаже подъезда. Оттуда извлекли 29 готовых к продаже свертков.

В кармане у парня найдено 20 свертков с наркотическим порошком. Из квартиры изъяты пластиковые контейнеры, пакеты с наркотиками и 35 расфасованных свертков. По заключению экспертизы изъятые вещества – это 1 050 граммов мефедрона и 300 граммов марихуаны.

Проводится досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Молодой человек дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания.