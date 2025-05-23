Совершенно секретно

Речь идет об участке парка, расположенном на пересечении улиц Калдаякова и Панфилова. Горожане, а это жители ЖК «Французский квартал», «Лондон» и еще нескольких, этот оазис берегут как зеницу ока. Кто-то тут бегает по утрам, кто-то гуляет с детскими колясками. Для пенсио­неров это привычный маршрут вечернего моциона. А теперь, уверены астанчане, всю эту идиллию вот-вот разрушит начавшаяся реконструкция.

– Мы никак не можем понять, как генподрядчик, ТОО «Stroy Arena», «зашел» на этот объект, ведь никакого тендера не было! То есть госзакупку провели из одного источника. Якобы, как нам говорят в городском управлении охраны окружающей среды и природопользования, на основании постановления Правительства, которое нам никто не показал, – сетуют горожане.

Смущает – и очень сильно – активистов и тот факт, что у вышеупомянутого ТОО нет никакой «строительной» истории: компания существует с 2022 года, а налоговые отчисления у нее значатся с 2024 года – как раз в этот год товарищество и получило этот солидный заказ. И опять-таки, как Stroy Arena смогла получить этот проект, если условия госзакупа из одного источника подразумевают привлечение компаний так называемой I категории, то есть «игроков», которые на рынке более 10 лет? И это при том, что ТОО – генеральный подрядчик, но, по сути, все работы будут вестись двумя субподрядчиками – ТОО «Kaztech Production» и ТОО «Jardin Design&Production».

– Удивителен и тот факт, что сумма расходов на реконструкцию неизвестна – ее нет в открытом доступе, как и многого другого, относящегося к проекту. Мы делали запрос в соответствую­щие госорганы с требованием предоставить расклад по бюджету, получили обескураживающий ответ: «Это конфиденциальная информация, исключительно для служебного пользования». Как так? Это что, стратегический объект? Парк – общественное пространство, благоустройство ведется на казенные деньги, и мы не хотим, чтобы за наши деньги велись какие-то экспериментальные работы, – говорит представитель инициативной группы Анель Рамазанова.

Кстати, о работах. Окрестные жители настаивают: им не показали никакой технической документации, никакого дендро­плана, даже когда они напрямую обращались к заказчику – управлению окружающей среды. Каждый документ приходится буквально выпрашивать, и это при том, что на реконструкцию соседнего Парка Мира и Согласия все бумаги есть и на виду, никто не делает тайну из порядка работ и денег.

Что происходит на «объекте», неравнодушные жители теперь могут наблюдать воочию. Работы стартовали в апреле и к настоящему моменту ознаменовались переносом и срубом деревьев, расширением входной группы, снятием старой брусчатки.

– Зачем вообще надо было сдирать старую брусчатку, если она была в более чем хорошем состоянии? Зачем расширять тротуары, нам что, парады тут проводить? Это парк для прогулок, для людей. При этом на наше предложение заменить устаревшие детские площадки, скамейки и урны – отказ, мол, они в неплохом состоянии, и вообще, якобы кто-то из жильцов близлежащих домов обратился к застройщику с просьбой не менять скамейки – они дороги как память. Поэтому урны и скамейки просто покрасят, тут сумму мы знаем – почти 18 миллионов (сумма реставрации 71 скамейки – 17,6 млн) тенге на это выделено, а ведь на эти деньги можно было новое все купить! – недоумевают жители.

Спорно, на их взгляд, выглядит и предложение сделать деревянный настил поверх дорожек по направлению к набережной – так якобы будет удобнее зимой пробираться к реке через сугробы. Горожане не понимают: зимой парк вообще не чистится от снега, соответственно, никто не будет чистить и настил, тем более что высотой он запланирован всего 60–70 см, а значит, скроется при первом же снегопаде.

Но основная боль активистов – это деревья. По проекту, дабы расширить входную группу, деревья должны быть пересажены вглубь парка. А самые нездоровые из них попросту вырублены.

– Проводится отсаживание вглубь старых, якобы несимпатичных деревьев, но в этом ведь и изюминка! А взамен – или брусчатка, или втыкают буквально прутики, и что, ждать десятилетия, пока они превратятся в деревья с пышной кроной, когда их даже особо не поливают? На наш взгляд, происходит все варварски и неэффективно. Мы требуем запретить вырубку и перенос! Пусть деревья лечат, но не трогают. Идет у них там по плану дорожка – пусть она обходит дерево или меняет направление. А за уже выкорчеванные деревья будем требовать возмещения! – говорит Екатерина Калашникова.

Приходите к нам в прорабскую...

Узнать мнение второй стороны, а именно заказчика работ – управления охраны окружающей среды и природопользования, удалось при личной встрече чиновников с активистами – собрании под лозунгом «Нам хотят навязать бетон и брусчатку вместо живой природы». Инициативная группа стояла на своей версии: реконструкция – распил бюджета, и это в то время, когда Глава государства призывает экономить и оберегать зеленые насаждения.

– Не трогайте этот парк, займитесь озеленением других районов, того же Лесозавода, Силикатного! – таким месседжем встретили активисты представителей акимата.

На встрече присутствовал глава профильного управления (непосредственного заказчика) Даулет Доскулов, к нему присоединились сотрудники акимата района «Сарайшык» (парковая зона расположена в этой части города).

По мнению руководителя управления, все делается исключительно в рамках законодательства. В том числе и госзакуп услуг способом из одного источника. По его словам, такой способ абсолютно адекватен – на то есть достаточно пунктов в законе о госзакупках (в пику его словам – слова жителей, которые уверяют, что такой способ применим лишь в трех случаях).

– Мы приняли решение о закупе из одного источника на основании того, что это позволяет закон! Есть процедура, регламентирующая, что возможно проведение госзакупа из одного источника. Решение было принято Правительством по письму на имя Главы государства, согласно закону о госзакупках. Окончательное решение о подписании договора было принято нашим управлением, – подтвердил позицию госоргана Даулет Доскулов. А на вопрос, почему же нет доступа к технической документации и откуда такая секретность (то самое «для служебного пользования») в отношении общественной территории, ответил, что эскизные проекты в управлении уже показывали жителям, было обсуждение с инициа­тивной группой. Есть желание – можем ознакомить с выписками; предоставить полную техническую документацию получится, только если на это дадут добро органы (какие, чиновник не уточнил). Уточнил другое – стоимость проекта. По данным заказчика, на сегодняшний день выделено полтора миллиарда тенге, полностью сумма еще не определена.

Что касается брусчатки, то у заказчика есть заключение, что брусчатка сыплется. Но если у жителей есть сомнения, они всегда могут обратиться в Антикор и прокуратуру.

И про зеленые насаждения рассказал: согласно условиям реконструкции количество «зеленки» будет увеличено. Да, какие-то деревья (больше сотни) пришлось вырубить исключительно ввиду их неизлечимости и старости, что и подтверждают акты обследования и соответствующее разрешение на вырубку.

– В парке около трех тысяч насаж­дений. Какие-то деревья неправильно были посажены изначально – с мусором под основанием, например, их и пересадили. При этом дополнительно в парке будет высажено около 700 деревьев, и это только в первой очереди. По договору во время реконструкции подрядчик обязан ухаживать за зелеными насаждениями, отвечать за пересадку, поэтому ничего не должно погибнуть, – заверил глава управления.

Что, однако, не внушило доверия горожанам. По-прежнему висели вопросы: почему определен именно этот способ госзакупки? Кто дал указание «засекретить» проект? Почему приоритет отдан компании, уступающей опытом другим проверенным застройщикам? Когда будет в открытом доступе техническая документация? И кто же сможет аргументированно разъяснить технико-экономическое обоснование и доказать экономический эффект от реконструкции – согласно Бюджетному кодексу, любая трата государственных денег должна дать экономический эффект.

– Это не военный объект! Парк не может подходить под ДСП! Нет ни одной причины для проведения закупок из одного источника, – уверен еще один активист, Дилдабек Калиев. – Вас, управление, никто не винит, вы тоже выполняете свою работу, может, что-то до акима не так доносится. Но вы, как госорган, должны быть на стороне людей, а не компаний!

…Сейчас, спустя несколько дней после собрания, обе стороны остаются при своем мнении. Активисты во всяком случае готовы идти до конца.

– Мы не уступим больше ни одного дерева – больного, старого, хоть какого! И будем настаивать на компенсации уже ликвидированных. Насчет детских площадок, скамеек и урн наша позиция та же – не надо нам залатанных-покрашенных, установите все новое, в едином экостиле. Если у подрядчика проблемы с финансированием, пусть выкраивают средства на других опциях, например, на той же брусчатке, – заявляют жители.

Кстати, инициативная группа получила приглашение в прорабскую, застройщик обещал показать проект в деталях. Активисты возмутились: опять из-под полы показывать будете? Выложите все в открытый доступ на сайте госоргана!

И… встречу в прорабской ее инициаторы отменили, а на сайте так и не появилось подробностей по проекту. Единственное, что удалось найти «по теме», так это профиль в одной из социальных сетей, он так и называется «Реконструкция парка «Городской романс». Там можно рассмотреть «Концептуальное зонирование дендроплана», основные технологические решения, проект благоустройства набережной, найти фото отреставрированных скамеек.

И еще одна интересная деталь про то самое постановление, на которое ссылается акимат, обосновывая свое право провести госзакупку из одного источника. По указанному чиновниками номеру 510-398 документа на платформе e-Saulet действительно находится постановление, вот только оно не правительственное, а… акимата. И в нем аким столицы дает разрешение на проведение проекто-изыскательных работ, но никак не на заключение договора с подрядчиками с пометкой «для служебного пользования»...