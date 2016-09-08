фото автора

Я хотел посмотреть эти места, о которых раньше только слышал. В моих планах также было снять материал и сделать короткометражный фильм, чтобы наши казахстанцы знали, где, что такое Иргиз-Тургайский резерват, какие там уникальные озера, какие животные водятся. Это заповедное место: в 1976 году Иргиз-Тургайские системы озер включены в список Рамсарской конвенции, как одни из двух всемирно значимых водно-болотных угодий Казахстана. Здесь водится около 250 видов птиц.

В поездке мне удалось сделать немало снимков и собрать много интересной информации. В этом мне помогали сотрудники резервата. Признаюсь, я был удивлен тому, что увидел в наших бескрайних степях: горячие и теплые целебные источники, аналогов которым нет в других местах. Я видел сайгаков и наблюдал трогательную заботу самки сайгака о своем детеныше. Они паслись рядом с нами.

Ученые говорят, что здесь водится 42 вида млекопитающих. В том числе сайгаки, кабаны, сурки. А также такие хищники, как волки, лисы, корсаки, барсуки. Есть и краснокнижные представители – бобринский кожан и барханный кот.

Здесь, в 40 км южнее поселка Иргиз, я увидел кратер Жаманшин, который, по преданиям, образовался от падения метеорита. В диаметре он достигает 10 км. Одни ученые считают, это событие произошло 1 млн лет назад, другие – больше 50 млн лет. Но важно то, что это необычное место – такого больше нет нигде на Земле. При ударе метеорита вещества расплавились, разлетелись в разные стороны, затвердели и упали на землю. Такие осколки называют тектитами. А тектиты Жаманшина называются иргизитами по названию речки Иргиз.

Здесь расположена и гора Сункаркия. Легенда гласит, что джунгары приказали Абату Байтаку доказать свою меткость. И батыр попал стрелой в левое крыло сокола, который жил на вершине этой горы. Сокол не умер, раненый, он сел на вершину горы, и с тех пор гора называется Сункаркия.

По другой легенде именно здесь похоронен батыр Абат Байтак – сын известного казахского философа Асана Кайгы. После смерти батыра на месте его гибели люди построили мавзолей всего за три дня. Поэтому к имени Абат добавили слово «Байтак», что означает «всенародный».

Иргиз-Тургайский резерват – крупнейший в Казахстане: его площадь 763 549 га. Здесь работают 99 сотрудников. Они не только ведут свою ежедневную работу, но и стараются прививать любовь к родному краю у школьников, разрабатывают интересные туристические маршруты. Так, своими силами в этом году сотрудники резервата организовали тур для школьников на озеро Малайдар и его окрестности. Школьники собирали гербарии, знакомились с местной флорой и фауной, наблюдали за животными в естественных условиях. Для ребят это было запоминающееся путешествие. Думаю, и для многих взрослых эти земли откроют немало секретов и легенд. Нужно только захотеть.