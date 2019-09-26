Тайны музея

Акция «Музейдің түнгі сырлары» была организована в вечернее время, с 20.00 до двух часов ночи. По словам старшего научного сотрудника Нурболата Габбасова, проведение ее в ночное время основано на международном опыте, чтобы привлечь внимание к изучению истории родного края как можно больше посетителей. И такой подход станет не разовой акцией, а традицией для жителей и гостей региона. Способствует тому и то, что областной историко-краеведческий музей переехал в новое великолепное 5-этажное здание и теперь у него больше возможностей выставлять уникальные артефакты из своего богатого фонда. Многие из них из-за отсутствия площадей в старом музее хранились в подвалах и были далеки от людских глаз. Сейчас в фонде 115 тыс. предметов старины, древних находок начиная с каменного века и до наших дней. И пополнение продолжается. Состоявшаяся акция, по сути, стала днем открытия музея в новом здании, оборудованном на современный лад, что не могло не привлечь сотни актюбинцев, несмотря на позднее вечернее время. И было чем их удивить. Сотрудники музея организовали обзорные экскурсии и тематические лекции.
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Жубаныш Байгуринов, Актюбинская область
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