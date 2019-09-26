Тайны музея

Акция «Музейдің түнгі сырлары» была организована в вечернее время, с 20.00 до двух часов ночи. По словам старшего научного сотрудника Нурболата Габбасова, проведение ее в ночное время основано на международном опыте, чтобы привлечь внимание к изучению истории родного края как можно больше посетителей. И такой подход станет не разовой акцией, а традицией для жителей и гостей региона. Способствует тому и то, что областной историко-краеведческий музей переехал в новое великолепное 5-этажное здание и теперь у него больше возможностей выставлять уникальные артефакты из своего богатого фонда. Многие из них из-за отсутствия площадей в старом музее хранились в подвалах и были далеки от людских глаз. Сейчас в фонде 115 тыс. предметов старины, древних находок начиная с каменного века и до наших дней. И пополнение продолжается. Сос­тоявшаяся акция, по сути, стала днем открытия музея в новом здании, оборудованном на современный лад, что не могло не привлечь сотни актюбинцев, несмотря на позднее вечернее время. И было чем их удивить. Сотрудники музея организовали обзорные экскурсии и тематические лекции.

Посетители смогли ознакомиться с историей края и узнать много интересного. Здесь же были подведены итоги фотовыставки «Сак­ральные места родного края». На 1-м этаже состоялась выставка работ местных мастеров прикладного искусства на тему «Шежірелі өлке шеберлер». Причем авторы сами проводили мастер-классы и знакомили посетителей со своими изделиями. Это ювелирные украшения из серебра и золота зергера Болата Атраубаева, гобелен Гаухар Мурзалиновой и Гульнур Аскар, работы Ерлана Байганова, Алимы Сериктес, Орынбасара Тулегенова и других.

В некоторых залах музея установлены LED-экраны для показа видеороликов об истории края, становлении Казахского ханства. Благодаря новым сенсорным технологиям у монитора можно совершить виртуальные туры по родному краю, увидеть сакральные объекты, заповедные места области. Немалый интерес у посетителей вызвали залы природы, археологии, этнографии, золотых изделий, залы Памяти и Славы, постсоветского периода и зал «Тәулсіздік жолымызбен» («Дорогой независимости»).

Экскурсовод Жанна Шайманова ведет нас в зал археологии, где знакомит с древними находками каменного века и эпохи бронзы. Это наконечники стрел, копья, навершия булавы из камня, отбойник, керамические изделия самых разных размеров и форм, изготовленные руками древних мастеров. На каждом гончарном сосуде есть свой орнамент. Тут же и жертвенник, относящийся к периоду раннего железного века, изготовленный племенами сарма­тов. Его ножки сделаны в зверином стиле, который заметен на многих изделиях древности. В основном изображены лошадь, архар, кабан, волк. Представляют большой интерес кувшины, оружие из металла, в частности кинжал сарматов – акинак. Уникален и бронзовый казан – самая крупная находка сарматовского периода, обнаружен он был археологами в местности Бесоба на берегу реки Илек.

В зале золота и редких вещей древности впервые были представлены изделия, найденные в прошлом году в одном из могильников в районе Северного обхода в пригороде Актобе. Это оковки, мелкие пластины штампованные, детали ремня, пряжки воина, датируемые гуннско-сарматским периодом. Всего подобных изделий из золота, камня, бронзы обнаружено в могильнике около 50. Часть из них все еще находится на исследовании ученых-археологов. Сарматы были искусными мастерами по обработке кости и рога. На многих находках имеются изоб­ражения животных – верблюда, волка, сайгака… Вот, к примеру, ложка из кости из могильника Бесоба, поясная обойма из золота с изображениями. На кургане в местности Беккул баба были найдены подвески из золота, а в могильнике Восточный Курайли II – золотая заколка эпохи бронзы, Жетыкоргане – серьги. Отдельно представлены здесь также золотые амулеты, бусы, колчанный крюк, оковки с могильника Ешкикырган.

Своеобразно оборудован зал этнографии, в котором сразу же обращает на себя внимание большая 7-канатная традиционная казахская юрта со всем домашним убранством наших предков, сделанная в натуральную величину. По словам сотрудника отдела археологии и этнографии Айнур Максаткызы, юрта установлена народными умельцами на основе тех методов, которые применялись в далеком прошлом. Кошму специально валяли, а все элементы – от кереге до шанырака, решеток, связанных из выгнутых узких планок, и многое другое – сделали вручную. Экспозиция – не имитация, а подлинное жилище древних племен. В зале этнографии представлены также уникальные экспонаты – воинские доспехи и оружие воина-сармата, изготовленные по заказу мастером народного ремесла Ергосаем Абиловым.

Здесь же можно увидеть на­циональные музыкальные инструменты – свирель из тростника, жетыген из дерева и кости, инкрустированную костью домбру, сазсырнай из глины. Особо восхищает посетителей наркобыз – струнно-смычковый инструмент, сделанный на основе описания легендарного тюркского поэта-песенника, композитора IX века Коркыта. Мастер использовал натуральную кожу для обтяжки, конские волосы для струн, кленовое дерево. Под большим впечатлением посетитель остается и от экспозиций национальной одежды казахских племен XIX века, женских украшений из серебра…

Пожалуй, обойти все залы музея даже за пару часов никак не удастся. Только в одном отделе этногра­фии выставлено свыше тысячи экспонатов, и каждый самобытен, являясь связующей нитью между прошлым, настоящим и будущим.