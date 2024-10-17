«Таза Қазақстан»: акция по посадке деревьев прошла в Кокшетау

Таза Казахстан
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Дана Аменова
корреспондент

На территории набережной озера Копа скоро начнут расти сосна, тополь, клён, боярышник и ива, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Акмолинской области 

Фото: акимат Акмолинской области

В честь празднования Дня Республики, а также в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» в Акмолинской области проведена  акция по посадке деревьев на набережной озера Копа. В ней принял участие глава региона Марат Ахметжанов.

В ходе мероприятия работники лесного хозяйства и другие активисты совместно высадили порядка 400 саженцев и 1500 сеянцев. Среди них – сосна, тополь, клён, боярышник, ива и другие растения, которые гармонично вписываются в местную экосистему и украсят собой озеленённую зону.

Аким Акмолинской области подчеркнул важность сохранения и увеличения зелёных насаждений для экологического благополучия.      

«Посадка деревьев – это не просто озеленение, а вклад в наше общее будущее. Мы создаём благоприятную среду для наших детей и внуков, улучшая климат и делая наш край ещё красивее. На сегодняшнее мероприятие привлекли опытных специалистов, таких как ландшафтный дизайнер, лесопатолог, которые помогут  в правильном подборе и посадке деревьев, что обеспечит лучшее приживание растений», – отметил Марат Ахметжанов.

Особое внимание в процессе посадки уделялось правильному подбору саженцев, что позволит деревьям и кустарникам лучше прижиться в условиях региона. Работники лесного хозяйства, принимавшие активное участие в мероприятии, следили за технологией посадки, чтобы каждое дерево было высажено с учётом всех необходимых условий для успешного роста.

Посадка деревьев на набережной озера Копа стала одной из многих экологических инициатив в регионе, направленных на улучшение качества жизни и сохранение природных ресурсов.

Символично, что работники лесного хозяйства в ближайший дни отметят свой праздник.

#деревья #посадка #экоакция #«Таза Қазақстан»

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