«Таза Қазақстан»: итоги и планы экоакции рассмотрели в правительстве

Особый акцент был сделан на работе акиматов, которые в первую очередь ответственны за реализацию программы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первый заместитель премьер-министра провел совещание по вопросам реализации акции «Таза Қазақстан», на котором были рассмотрены итоги ее исполнения в 2024 году и планах на текущий год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Были заслушаны планы местных исполнительных органов по обеспечению доступа населения к инфраструктуре по раздельному сбору коммунальных отходов, развитию экологического воспитания, повышению экологической осведомленности населения, а также формированию культуры «нулевой терпимости» к загрязнению окружающей среды и экологическим правонарушениям.

Роман Скляр отметил стратегическое значение инициативы «Таза Қазақстан» для страны, обозначив ее важность в улучшении экологической обстановки в стране.

«Глава государства в своем интервью 3 января 2025 года подчеркнул, что реализация данной программы должна стать важной частью национальной идеологии, требующей ответственности со стороны всех госорганов и организаций, особенно местных исполнительных органов», — напомнил он.

По итогам совещания центральным и местным исполнительным органам дан ряд поручений по дальнейшей реализации программы «Таза Қазақстан».