«Таза Қазақстан»: как проходит экоакция в Шымкенте

Таза Казахстан
24
Дана Аменова
корреспондент

На уборку территорий вышли сотрудники городских организаций, представители учебных заведений, волонтеры и неравнодушные жители 

Фото: акимат Шымкента

13 декабря в южном мегаполисе прошла общегородская экоакция в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Цель масштабного мероприятия – не только очистка территорий, но и привлечение внимания горожан к необходимости бережного отношения к окружающей среде.

В мероприятии приняли участие сотрудники городских организаций, представители учебных заведений, волонтеры и неравнодушные жители. Всего было задействовано более 2 000 человек и 75 единиц специализированной техники.

В результате уборки было собрано и вывезено свыше 300 тонн мусора.

Особое внимание уделили уборке центральных улиц, парков, скверов и прилегающих территорий. Были приведены в порядок зеленые насаждения, очищены и благоустроены общественные пространства.

В рамках акции в каждом районе города прошли субботники, флешмобы и челленджи, направленные на формирование экологической культуры и популяризацию бережного отношения к природе.

Центральные улицы микрорайона «Сәуле» стали местом для масштабного субботника. На улице Калтаева вдоль железной дороги жители и волонтеры штаба «Жасыл ел» очищали территорию от мусора. 

Акция также включала проверки санитарного состояния районов и объектов городской инфраструктуры.

Ответственные специалисты провели рейды, выдали предупреждения владельцам объектов, нарушающих правила благоустройства, и поручили устранить недостатки в кратчайшие сроки.

#Шымкент #акимат #экоакция #«Таза Қазақстан»

Популярное

Все
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Это счастье – стать родителями
Мост для межэтнического общения
Ее часто спрашивают: «Руың кiм?»
Как защититься от харассмента?
И дольше века газетный день
Ряды Международного Панфиловского движения пополнили школьники Байконыра
Карасайское послание из прошлого
История Карлага оживает в Бильбао: будущий хит Netflix
Научные перспективы страны
Любовь к родной земле
Турар Рыскулов и деятели «Алаш»
Бесславный конец «Тайфуна»
Минкесер – целебный оазис Северного Казахстана
На благо людей
Первопроходцы стальной магистрали
Счастливый ли билет?
Зимняя сказка на юге
«Один я не справился бы»
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
Вдохновлять собственным примером
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Торговые ограничения в отношении Казахстана не имеют смысла – Даррен Спинк
Гибридную электростанцию построят в Мангистау
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
«Котико» для котиков с улицы
«Айсулу»: о времени, о людях, о себе
Постепенное повышение температуры пообещали синоптики на этой неделе
Пассажирский автобус перевернулся на трассе Алматы–Ташкент
Ограничено движение транспорта в Алматинской области
В Казахстане по основным видам продтоваров обеспеченность составляет 80-100%
Камеры Sergek появятся в Алматинской области
Развитие предпринимательства – основа успешной экономики
Тренер по боксу Ерик Маржикпаев отстранен от участия в соревнованиях по боксу на два года
Создавать живое позитивное искусство
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште

Читайте также

«Таза Қазақстан»: активисты поддержали экоакцию в области Ұ…
На что чаще всего жалуются астанчане через онлайн-платформу…
Этический рефлекс в борьбе за чистоту
В Алматы будут штрафовать подрядчиков за плохую уборку двор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]