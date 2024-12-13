«Таза Қазақстан»: как проходит экоакция в Шымкенте

На уборку территорий вышли сотрудники городских организаций, представители учебных заведений, волонтеры и неравнодушные жители

Фото: акимат Шымкента

13 декабря в южном мегаполисе прошла общегородская экоакция в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Цель масштабного мероприятия – не только очистка территорий, но и привлечение внимания горожан к необходимости бережного отношения к окружающей среде.

В мероприятии приняли участие сотрудники городских организаций, представители учебных заведений, волонтеры и неравнодушные жители. Всего было задействовано более 2 000 человек и 75 единиц специализированной техники.

В результате уборки было собрано и вывезено свыше 300 тонн мусора.

Особое внимание уделили уборке центральных улиц, парков, скверов и прилегающих территорий. Были приведены в порядок зеленые насаждения, очищены и благоустроены общественные пространства.

В рамках акции в каждом районе города прошли субботники, флешмобы и челленджи, направленные на формирование экологической культуры и популяризацию бережного отношения к природе.

Центральные улицы микрорайона «Сәуле» стали местом для масштабного субботника. На улице Калтаева вдоль железной дороги жители и волонтеры штаба «Жасыл ел» очищали территорию от мусора.

Акция также включала проверки санитарного состояния районов и объектов городской инфраструктуры.

Ответственные специалисты провели рейды, выдали предупреждения владельцам объектов, нарушающих правила благоустройства, и поручили устранить недостатки в кратчайшие сроки.