«Таза Қазақстан»: Конкурс снеговиков QAR FEST пройдет в Астане

Снеговиков можно сделать на берегу реки Есиль, около катка
С 15 января по 15 февраля на берегу реки Есиль в рамках акции «Таза Қазақстан» пройдет конкурс снеговиков QAR FEST, соообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат
Условия участия следующие:
- Создайте уникального снеговика, который соответствует тематике экологической акции «Таза Қазақстан»;
- Сфотографируйте свою работу;
- Разместите изображение на своей странице в Instagram до 15 февраля и добавьте хэштеги #ТазаҚазақстан и #QarFestSaryarqa. Также не забудьте отметить данную страницу.
Снеговиков можно сделать на берегу реки Есиль, около катка.
Авторы лучших работ будут награждены дипломами и памятными подарками.
Как пояснили в городской администрации, QAR FEST – прекрасная возможность проявить свои творческие способности, поддержать экологические инициативы и подарить столице особое зимнее настроение.