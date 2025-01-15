«Таза Қазақстан»: Конкурс снеговиков QAR FEST пройдет в Астане

Снеговиков можно сделать на берегу реки Есиль, около катка

Фото: акимат Астаны

С 15 января по 15 февраля на берегу реки Есиль в рамках акции «Таза Қазақстан» пройдет конкурс снеговиков QAR FEST, соообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Условия участия следующие:

- Создайте уникального снеговика, который соответствует тематике экологической акции «Таза Қазақстан»;

- Сфотографируйте свою работу;

- Разместите изображение на своей странице в Instagram до 15 февраля и добавьте хэштеги #ТазаҚазақстан и #QarFestSaryarqa. Также не забудьте отметить данную страницу.

Снеговиков можно сделать на берегу реки Есиль, около катка.

Авторы лучших работ будут награждены дипломами и памятными подарками.

Как пояснили в городской администрации, QAR FEST – прекрасная возможность проявить свои творческие способности, поддержать экологические инициативы и подарить столице особое зимнее настроение.