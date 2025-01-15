«Таза Қазақстан»: Конкурс снеговиков QAR FEST пройдет в Астане

Столица,Таза Казахстан
78
Дана Аменова
корреспондент

Снеговиков можно сделать на берегу реки Есиль, около катка

Фото: акимат Астаны

С 15 января по 15 февраля на берегу реки Есиль в рамках акции «Таза Қазақстан» пройдет конкурс снеговиков QAR FEST, соообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Условия участия следующие:

- Создайте уникального снеговика, который соответствует тематике экологической акции «Таза Қазақстан»;

- Сфотографируйте свою работу;

- Разместите изображение на своей странице в Instagram до 15 февраля и добавьте хэштеги #ТазаҚазақстан и #QarFestSaryarqa. Также не забудьте отметить данную страницу.

Снеговиков можно сделать на берегу реки Есиль, около катка.

Авторы лучших работ будут награждены дипломами и памятными подарками.

Как пояснили в городской администрации, QAR FEST –  прекрасная возможность проявить свои творческие способности, поддержать экологические инициативы и подарить столице особое зимнее настроение.

#Астана #конкурс #фестиваль #снеговики #«Таза Қазақстан» #QAR FEST

Популярное

Все
Миссия – выстраивать мосты
В Астане стартовала 21-я Международная Жаутыковская олимпиада
Через пень-колоду или шаг вперед?
Ценовые «вольности» вокруг продовольствия
Карты, деньги, приговор
В Приаралье не зарегистрировано ни одного случая кори и метапневмовируса
Свекла под снегом все-таки осталась
Создатель архитектурного облика Алматы и Астаны
Как взрослеют детские мечты
Капитализация KASE показала высокие результаты
Суперпроект в масштабах региона
Молодежь и инновации – основа трансформации регионального вуза
Возводят дома, сохраняют культуру
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Маркетплейсы: счастье или травма?
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Молодежная повестка в фокусе внимания
Черный снег: назначена внеплановая проверка
Сообщество единых ценностей
Учитель, нашедший свой путь
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
В Малибу горят дома звезд Голливуда
На языке текста и рисунка
Казахстан ратифицировал соглашение о функционировании группы Французского агентства развития
Закон Республики Казахстан
История таксиста: адвокат раскрыла новые детали по делу Салтанат Нукеновой
Бетономешалка повредила два авто перед падением в Астане
Назначен новый министр юстиции
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
Сбалансированный подход
Последовательность и верность традициям
Извлечь металлы, переработать шлаки
Дорогу молодым!
Проблемы экономики требуется решать незамедлительно
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

В Туркестанской области построят 16 мусорных полигонов
Сохранить жемчужину Тянь-Шаня
Лес требует компенсации. А надо бы – сатисфакции
«Таза Қазақстан»: итоги и планы экоакции рассмотрели в прав…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]