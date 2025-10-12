Фото пресс-службы акимата области Улытау

На субботник вышли представители 1085 трудовых коллективов региона, госслужащие, представители национально-культурных центров АНК, молодежь и депутаты маслихатов.

Свыше 3000 саженцев хвойных и лиственных высадили в парках и природных зонах городов и районов области. Как отметили организаторы – акимат области Улытау - эта инициатива направлена на улучшение экологической обстановки региона, охрану природы и увеличение количества зеленых насаждений.

Стоит отметить, что акция «Чистый Казахстан», инициированная Главой государства, является частью Концепции развития экологической культуры на 2024–2029 годы. Жители Улытау поддерживают эту инициативу и с заботой относятся к природе, привнося свой вклад в благоустройство родного края. Посадка деревьев – это не просто способ посадки деревьев, это пример для будущих поколений, проявление бережного отношения к земле.

Организаторы и участники отметили большую значимость данного мероприятия в формировании культуры охраны окружающей среды и экологическом воспитании подрастающего поколения.