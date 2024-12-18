Робот Темирбек принял участие в экоакции «Таза Қазақстан»

Он разъяснил гостям мероприятия преимущества того, что Астана является экологически чистым городом

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Сегодня в рамках акции «Таза Қазақстан» для столичных организаций образования провели различные мероприятия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

В экологическом проекте, прошедшем в средней школе №103 в рамках проекта «Зеленый клуб», принял участие и робот Темирбек, собранный столичными школьниками.

Приветствуя гостей мероприятия, Темирбек разъяснил им преимущества того, что Астана является экологически чистым городом, и призвал участников внести свой вклад в защиту окружающей среды.