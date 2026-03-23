Более ста тысяч жителей Карагандинской области приняли участие в экологической акции «Тазару күні», которая завершила декаду Наурызнама. В регионе очищено 1,5 тысячи гектаров территорий и вывезено около 30 тысяч тонн твёрдых бытовых отходов.

День чистоты прошёл во всех городах и районах области. Волонтёры, студенты, трудовые коллективы и экоактивисты объединились вокруг идеи бережного отношения к окружающей среде.

«Жители региона продемонстрировали высокий уровень вовлеченности и ответственности за состояние окружающей среды. Акция объединила представителей разных поколений и профессий. Подобные инициативы способствуют формированию экологической культуры и укреплению общественного единства. Работа в этом направлении будет продолжена», - сообщили в акимате Карагандинской области.

К акции были приурочены экофестивали «Тазалық эстафетасы», «TazaLike» и молодёжная инициатива «Өзіңнен баста».

В Караганде около 3 тысяч человек вышли на уборку сквера на проспекте Нурсултана Назарбаева. В Темиртау металлурги компании Qarmet провели очистку центральных парков и площадей, а в Шахтинске волонтёры помогли пожилым людям в рамках акции «Ардагерім - Ардағым».

Дополнительно в регионе запущен экологический челлендж «Чистый двор», в рамках которого в течение месяца будут определяться самые благоустроенные дворовые территории.

Благоустройство памятников

В Наурзумском районе Костанайской области в знак уважения к ветеранам Великой Отечественной войны были проведены работы по уборке памятников.

Жители района, молодежь, волонтеры и сотрудники различных учреждений очистили территории от снега и привели их в порядок.

«Проведенные работы стали проявлением уважения к памяти ветеранов и важным элементом патриотического воспитания молодежи. В акции приняли участие жители разных возрастов, что подчеркнуло значимость подобных инициатив. Благоустройство памятных мест будет продолжено на системной основе. Созданы комфортные условия для посетителей», - рассказали в акимате Костанайской области.

«Мөлдір бұлақ»: очистка водоемов по всей стране

В Казахстане также стартовала экологическая акция «Мөлдір бұлақ», реализуемая по поручению Главы государства в рамках концепции «Таза Қазақстан».

Цель инициативы - очистка источников воды, родников, рек, озер и морских побережий от мусора, а также формирование экологической культуры у молодежи.

«Акция направлена на повышение экологической ответственности и вовлечение молодежи в природоохранную деятельность. Работы по очистке водных источников проводятся по всей стране. Важным элементом является формирование устойчивых привычек бережного отношения к окружающей среде. Подобные инициативы будут расширяться и дальше», - сообщили организаторы акции.

К мероприятию присоединились школьники, студенты колледжей и волонтеры. В Жамбылской области участники очистили родник на территории учебно-оздоровительного центра «Мөлдір бұлақ», в Шымкенте провели субботник на берегу реки Кошкар ата, а в Мангистауской области - на побережье Каспийского моря.

Жетісу: очистка родников и запуск проекта «7 OZEN»

В области Жетісу в рамках декады «Наурызнама» также прошла масштабная экологическая акция «Мөлдір бұлақ».

В Коксуском районе в мероприятии принял участие аким области Бейбит Исабаев. Более 200 человек - жители села Бескайнар, студенты и представители профильных организаций - собрались у истока ручья для проведения работ по очистке.

«Мы должны сохранить для будущих поколений уникальную природу, плодородные земли и чистые воды Жетісу. Такие акции способствуют не только улучшению экологии, но и формированию ответственного отношения к окружающей среде», - сообщили в акимате области Жетісу.

В ходе мероприятия были очищены источники, проведены работы по благоустройству, а в одном из родников восстановлен естественный выход воды. Источники используются для питьевых, лечебных и хозяйственно-бытовых нужд.

Подобные акции прошли также в Аксуском, Алакольском, Ескельдинском, Каратальском и Панфиловском районах.

Кроме того, в регионе стартовало экологическое мероприятие «7 OZEN», которое продлится до 2 мая. В его рамках планируется очистка родников и берегов рек Каратал, Коксу, Лепсы, Аксу, Буйен и Баскан.



