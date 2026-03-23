«Таза Қазақстан»: более полумиллиона человек приняли участие в экоакциях

В Казахстане проходит общереспубликанская акция «Тазару күні», передает Kazpravda.kz

Фото: Акимат Жамбылской области

Более ста тысяч жителей Карагандинской области приняли участие в экологической акции «Тазару күні», которая завершила декаду Наурызнама. В регионе очищено 1,5 тысячи гектаров территорий и вывезено около 30 тысяч тонн твёрдых бытовых отходов.

День чистоты прошёл во всех городах и районах области. Волонтёры, студенты, трудовые коллективы и экоактивисты объединились вокруг идеи бережного отношения к окружающей среде.

«Жители региона продемонстрировали высокий уровень вовлеченности и ответственности за состояние окружающей среды. Акция объединила представителей разных поколений и профессий. Подобные инициативы способствуют формированию экологической культуры и укреплению общественного единства. Работа в этом направлении будет продолжена», - сообщили в акимате Карагандинской области.

К акции были приурочены экофестивали «Тазалық эстафетасы», «TazaLike» и молодёжная инициатива «Өзіңнен баста».

В Караганде около 3 тысяч человек вышли на уборку сквера на проспекте Нурсултана Назарбаева. В Темиртау металлурги компании Qarmet провели очистку центральных парков и площадей, а в Шахтинске волонтёры помогли пожилым людям в рамках акции «Ардагерім - Ардағым».

Дополнительно в регионе запущен экологический челлендж «Чистый двор», в рамках которого в течение месяца будут определяться самые благоустроенные дворовые территории.

Благоустройство памятников

В Наурзумском районе Костанайской области в знак уважения к ветеранам Великой Отечественной войны были проведены работы по уборке памятников.

Жители района, молодежь, волонтеры и сотрудники различных учреждений очистили территории от снега и привели их в порядок.

«Проведенные работы стали проявлением уважения к памяти ветеранов и важным элементом патриотического воспитания молодежи. В акции приняли участие жители разных возрастов, что подчеркнуло значимость подобных инициатив. Благоустройство памятных мест будет продолжено на системной основе. Созданы комфортные условия для посетителей», - рассказали в акимате Костанайской области.

«Мөлдір бұлақ»: очистка водоемов по всей стране

В Казахстане также стартовала экологическая акция «Мөлдір бұлақ», реализуемая по поручению Главы государства в рамках концепции «Таза Қазақстан».

Цель инициативы - очистка источников воды, родников, рек, озер и морских побережий от мусора, а также формирование экологической культуры у молодежи.

«Акция направлена на повышение экологической ответственности и вовлечение молодежи в природоохранную деятельность. Работы по очистке водных источников проводятся по всей стране. Важным элементом является формирование устойчивых привычек бережного отношения к окружающей среде. Подобные инициативы будут расширяться и дальше», - сообщили организаторы акции.

К мероприятию присоединились школьники, студенты колледжей и волонтеры. В Жамбылской области участники очистили родник на территории учебно-оздоровительного центра «Мөлдір бұлақ», в Шымкенте провели субботник на берегу реки Кошкар ата, а в Мангистауской области - на побережье Каспийского моря.

Жетісу: очистка родников и запуск проекта «7 OZEN»

В области Жетісу в рамках декады «Наурызнама» также прошла масштабная экологическая акция «Мөлдір бұлақ».

В Коксуском районе в мероприятии принял участие аким области Бейбит Исабаев. Более 200 человек - жители села Бескайнар, студенты и представители профильных организаций - собрались у истока ручья для проведения работ по очистке.

«Мы должны сохранить для будущих поколений уникальную природу, плодородные земли и чистые воды Жетісу. Такие акции способствуют не только улучшению экологии, но и формированию ответственного отношения к окружающей среде», - сообщили в акимате области Жетісу.

В ходе мероприятия были очищены источники, проведены работы по благоустройству, а в одном из родников восстановлен естественный выход воды. Источники используются для питьевых, лечебных и хозяйственно-бытовых нужд.

Подобные акции прошли также в Аксуском, Алакольском, Ескельдинском, Каратальском и Панфиловском районах.

Кроме того, в регионе стартовало экологическое мероприятие «7 OZEN», которое продлится до 2 мая. В его рамках планируется очистка родников и берегов рек Каратал, Коксу, Лепсы, Аксу, Буйен и Баскан.


 

Популярное

Все
Какие лекарства чаще всего покупают казахстанцы
В Казахстане утвердили новые требования к приборам учета воды
Свыше 5 тысяч домбристов из ВКО установили мировой рекорд
Казахстан и WADA договорились о развитии антидопинговой политики
Главы государства обратился к казахстанцам
К юбилею палуана: премьеру спектакля «Қажымұқан» представили в Астане
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
«Таза Қазақстан»: более полумиллиона человек приняли участие в экоакциях
Министерство водных ресурсов запустило акцию по восстановлению родников
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Тарифы снизятся, расход уменьшится
В Атырау начал работу особенный магазин
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: третий день декады Наурызнама
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
В АО «Пассажирские перевозки» отреагировали на жалобу о состоянии женского вагона поезда «Нурлы Жол – Семей»
Логика реформ - 6: Окно возможностей в меняющемся мире
15 марта – День Конституции
Преступную схему выдачи 2 000 незаконных займов раскрыли в Уральске
Глава государства скрепил своей подписью новую Конституцию Казахстана
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
Дети снова играют в асыки!
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Слово о замечательном человеке
«Барыс» готовится к досрочному отпуску

Читайте также

Министерство водных ресурсов запустило акцию по восстановле…
В Казахстане пройдет общереспубликанская экоакция «Тазару к…
Вместе создаем экологичное будущее!
Меняем пакеты на шоперы

