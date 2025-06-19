В шести областных и трех городских субботниках приняли участие более 38 тысяч человек – волонтеров, работников государственных и промышленных предприятий

Фото из архива пресс-службы акимата области Улытау

Согласно подведенным итогам, с начала года улытаусцы очистили 5 825,97 га земли, вывезено 3 027 тонн мусора. Об этом сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата области Улытау Алмас Жандарбеков на аппаратном совещании при акиме области, передает Kazpravda.kz

Экологическая акция «Чистый четверг» проводится еженедельно. В помощь трудящимся выделено было 627 единиц специализированной техники.

В целях улучшения экологической обстановки в регионе в текущем году планируется высадить 27 277 саженцев. На сегодня высажено 37,5% (10 073 деревьев и кустарников). Оставшиеся работы по озеленению будут завершены осенью текущего года.

