Тазару күні: столичные волонтеры помогают пенсионерам

Наурыз
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В Казахстане 23 марта в рамках декады Наурызнама отмечается Тазару күні – День очищения, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В честь этой даты в столичном районе "Сарыарка" волонтеры провели акцию по уборке снега и мусора во дворе пенсионеров, передает официальный сайт столичного акимата.

Организатором мероприятия выступил Молодежный ресурсный центр "Астана жастары". Около десяти активистов расчистили двор пенсионера от снежных заносов и наледи.

По словам организаторов, акция направлена не только на поддержку старшего поколения, но и на развитие экологической культуры среди горожан.

Специалист по развитию волонтерского движения МРЦ “Астана жастары” Айзат Али отметила, что Тазару күні символизирует обновление не только природы, но и сознания каждого человека в вопросах экологии.

Напомним, 14 марта в Казахстане стартовала декада Наурызнама, посвященная празднованию Наурыз мейрамы. В течение этих 10 дней в Астане проходят более 200 масштабных мероприятий в честь праздника – концерты, выставки, спектакли, творческие вечера и многое другое.

#Астана #Наурыз #Тазару күні

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