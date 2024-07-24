Технологию Face ID применят против приписок в Минздраве

Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Минздрав разрабатывает новые меры против приписок медуслуг, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МЗ РК

В последнее время всё больше пациентов обнаруживают в своих мобильных приложениях записи о медицинских услугах, которые не были им предоставлены.

«Так называемые «приписки» наносят не только экономический ущерб, но и подрывают доверие общества к системе здравоохранения. Несмотря на существующие системы контроля и мониторинга, очевидно, что их недостаточно для предотвращения подобных инцидентов», – считают в Минздраве. 

Министерство приступило к разработке новых механизмов по предотвращению приписок медуслуг. В числе предложенных цифровых решений:

- Подтверждение посещения и получения медицинской помощи через мобильное приложение пациента.
- Идентификация пациента с использованием технологии Face ID.
- Сканирование QR-кода или уникального кода цифрового документа пациента.

В госоргане обещают, что рабочая группа также рассмотрит возможность внедрения дополнительных мер для усиления контроля. В ближайшее время будет проведена оценка предложенных механизмов, чтобы определить их эффективность и возможность практического применения в медучреждениях страны.

По мнению Высшей аудиторской палаты, внедрение ОСМС до сих пор не снизило нагрузку на государство. ВАП выдала разгромный пресс-релиз об итогах проверки Минздрава и его подведомственных организаций по части лекарственного обеспечения.

В Палате также сообщили, что аудиту воспрепятствовал глава Комитета медфармконтроля, за что был привлечен к адмответственности.

О выявленной неэффективной системе закупок в «СК-Фармация» также сообщал Антикор. За месяц до этого стало известно, что Ерхат Искалиев был досрочно освобожден от должности председателя «СК-Фармация».

#Минздрав #приписки #ВАП

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