Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики

Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров считает, что наблюдающееся укрепление тенге является объективным процессом. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе Парламента, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Там несколько факторов (укрепления тенге – прим. авт.), один из них – фактор ажиотажа. Часть населения начинают массово скупать доллары, и, соответственно, идет давление на курс тенге. Затем ситуация стабилизировалась, мы видим, что намного лучше ситуация.

Несмотря на то, что ситуация начала стабилизироваться, мы еще в марте начали уточнять бюджет, прогноз, повысили курс доллара в бюджете до 460 тенге, и нужно больше ориентироваться на это всё. В целом, вы видите, что у нас присутствует рост экономики: по итогам 4 месяцев сложилось 4,4%. Есть ряд разных факторов. Основной – ажиотаж спал, и Правительство совместно с монетарными властями, Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка делает все возможное, чтобы стабилизировать экономику и минимизировать негативные факторы», – сказал он.

Глава МНЭ подчеркнул, что текущий курс является реальным, а не следствием интервенций Нацбанка.

«Интервенции Нацбанка, насколько знаю, не проводились в последние месяцы. В апреле точно уже не проводились и в мае. Курс да, на текущий момент реальный», – сказал он.

Отметим, 24 мая средневзвешенный курс доллара составил 416,91 тенге, опустившись на 7,56 тенге.