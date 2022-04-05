Тела двух детей нашли в сгоревшем коттедже в Туркестанской области

В Туркестанской области загорелся частный дом. В результате погибли двое детей 2007 и 2009 годов рождения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Трагедия произошла в Сауранском районе, в селе Бабайкорган. Как стало известно, огнем был охвачен двухэтажный жилой дом общей площадью 255 кв. м. В результате пожара была обрушена кровля.

«Полностью сгорел двухэтажный жилой дом общей площадью 255 кв. м. В результате пожара произошло обрушение кровли 1-го этажа площадью 60 кв. м. На месте происшествия найдены тела двух детей 2007 и 2009 годов рождения», — сообщили в пресс-службе ДЧС Туркестанской области».

Причину возгорания выясняют дознаватели.