В ходе телефонного разговора Биньямин Нетаньяху поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступ­лением в должность и пожелал успехов на благо Казахстана.

Руководители двух государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, отметили наличие хороших возможностей для сотруд­ничества в сфере оборонных тех­нологий.

Глава государства подчеркнул важность продолжения контактов на высоком уровне, сославшись на успешный визит израильского премьер-министра в Казахстан в 2016 году, сообщила пресс-служба Президента РК.