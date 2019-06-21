Телефонный разговор
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В ходе телефонного разговора Биньямин Нетаньяху поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность и пожелал успехов на благо Казахстана.
Руководители двух государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, отметили наличие хороших возможностей для сотрудничества в сфере оборонных технологий.
Глава государства подчеркнул важность продолжения контактов на высоком уровне, сославшись на успешный визит израильского премьер-министра в Казахстан в 2016 году, сообщила пресс-служба Президента РК.