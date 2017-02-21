​Телефонный разговор

В ходе беседы Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко обсудили наиболее актуальные темы двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Президента.

Главы государств обменялись мнения­ми по вопросам текущей деятельности и дальнейшего развития Евразийского экономического союза. Лидеры двух стран также рассмотрели график предстоящих встреч. В частности, Президент Казахстана пригласил Президента Беларуси принять участие в предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества и открытии Международной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане.