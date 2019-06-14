Телерадиокомплекс Президента РК поздравил Трампа с днем рождения

Президент США Дональд Трамп сегодня, 14 июня, отмечает день рождения. Телерадиокомплекс Президента РК опубликовал ролик о встрече Нурсултана Назарбаева и Трампа, сообщает Kazpravda.kz.
"Сегодня 45-му президенту США Дональду Трампу исполняется 73 года. Нурсултан Назарбаев был первым из глав всех центрально-азиатских государств, которого г-н Трамп пригласил в Новый Свет с официальным визитом. Этот визит состоялся, как вы помните, в 2018 году. Как потом отметил Нурсултан Абишевич в одном из интервью, беседа прошла с "новым, оригинальным президентом США, который вышел из канонов, привычных даже для жителей Штатов". Всего же нашего Елбасы с официальным визитом приглашали пять американских президентов", - говорится в комментарии ТРК к видео.
Посмотреть эту публикацию в InstagramБүгін Америка Құрама Штаттарының 45-ші Президенті Дональд Трамп 73 жасқа толады. Нұрсұлтан Назарбаев Орталық Азия мемлекеттерінің басшылары арасында тұңғыш болып Трамп мырзаның шақыруымен Жаңа Дүниеге ресми сапарымен барған еді. Естеріңізде болса, аталмыш сапары 2018 жылы өткен болатын. Нұрсұлтан Әбішұлы кейінірек сұхбаттың бірінде атап өткендей, «тіпті АҚШ тұрғындарының түсінігі бойынша жаңа, біртума АҚШ президентімен» әңгіме қозғалды. Жалпы алғанда американдық бес президент Елбасын ресми сапармен келуге шақырған болатын. ____________________ Сегодня 45-му президенту США Дональду Трампу исполняется 73 года. Нурсултан Назарбаев был первым из глав всех центрально-азиатских государств, которого г-н Трамп пригласил в Новый Свет с официальным визитом. Этот визит состоялся, как вы помните, в 2018 году. Как потом отметил Нурсултан Абишевич в одном из интервью, беседа прошла с «новым, оригинальным президентом США, который вышел из канонов, привычных даже для жителей Штатов». Всего же нашего Елбасы с официальным визитом приглашали пять американских президентов.
