Тема этники в моде – неисчерпаема

Каждая девочка, девушка, женщина, вошедшая в шоурум Дома моды «Мария ханым», буквально «залипает» на манекене, одетом в золотое платье в пол. Скользящий силуэт, длинные, «королевские» рукава с разрезами, эполеты, некрупный редкий рисунок, будто копирка со стен пещер, где жили древние люди – образ отсылает на века, на тысячелетия назад.

О таком наряде не скажешь «сшито», он именно создан мастерами. Золотому платью уже 25 лет, оно не продается и не сдается в прокат и давно уже стало одной из главных визитных карточек уральского Дома моды.

Напитавшись космической энергетикой этого наряда, можно оглянуться по сторонам. Детская, мужская, спортивная, вечерняя, деловая одежда, костюмы для тоев и выступлений, обувь, головные уборы, сувениры, украшения – разные по фактуре, цвету, настроению. И все эти изделия объединяет казахский колорит.

Пошив одежды в национальном стиле предприятием выбран более тридцати лет назад, когда спрос на нее у широкого круга потребителя только-только зарождался. Востребованы были в основном костюмы для выступ­ления творческих коллективов да чапаны, которые дарили на юбилеи аксакалам. У истоков создания семейного бизнеса стоя­ла Мария Хуспанова. ЧП «Салон «Мария», открытое бывшим учителем труда, стало не только одним из первых ателье в Уральске, но и пионером среди казах­станского предпринимательства. В непростом начинании Марию Раиповну поддержали муж и сын Айвар. Дочь Галина, окончив художественный факультет, стала дизайнером. Несколько лет спустя присоединилась и невестка Жулдыз.

– Тогда я планировала стать экологом, поступать в Тимирязевку. На последнем курсе института, сидя в лабораториях над дипломной работой, все чаще стала задумываться, этим ли хочу заниматься всю жизнь, – вспоминает начало своего пути в фэшн-индустрию Жулдыз Казиевна.

Отклик в душе юной студентки получала тема моды и красоты. Ее, как победительницу школьных, а после и городских конкурсов красоты, нередко приглашали в качестве модели на показы коллекций одежды. На фоне серых будней, тотального дефицита 90-х такие мероприятия были словно другим миром, настоящими праздниками, дарившими фейерверки эмоций.

В качестве манекенщицы началось ее сотрудничество и с салоном «Мария».

Альянс портного, дизайнера и модели, пожалуй, стал определяющим фактором в выборе направлений развития компании, которая не только шила на заказ, но и сумела создать коллекции, которым аплодировали на закрытых показах в Париже. Но этому предшествовал долгий путь.

– Первые годы арендовали помещения, соглашались на любые заказы – пошив рукавиц, матрасов, халатов, лишь бы обеспечить сотрудников работой. Я очень благодарна Марии Раиповне за грамотное руководство, умение подбирать кадры, давать задания, ставить задачи. Иначе бы мы не выросли из ателье. Меня она учила всему, специально направляла на самые разные участки производства. Я везде была на подхвате, не конструировала, но могла по лекалам раскроить «массовку». Помню мозоли от тяжелых портняжных ножниц. Работала завскладом, после заведовала производством. Тогда мне, молодой девчонке, нужно было заработать и удержать авторитет в коллективе, в котором большинство работников были намного старше меня. Со временем это удалось, – вспоминает руководитель Дома моды.

Последние несколько лет потребитель отошел от стереотипа, что одежда в национальном стиле создается лишь для праздников. И в этом огромная заслуга уральского Дома моды «Мария ханым». Об этом говорит множество благодарственных писем и дипломов конкурсов, призером и победителем которых не раз становилась компания.

– Национальная одежда – часть культурного наследия народа. Ее продвижение, пропаганду я считаю задачей номер один нашей компании. Как и другие казахстанские дома мод, мы шли от того, что в современные коллекции добавляли хотя бы один элемент. Вышивкой, отделкой, цветовым сочетанием давали стилизацию. Наш девиз: создавая прекрасное, помнить о прошлом и смотреть в будущее. Этностиль не утрачивает свое значение, а обретает новые интерпретации, сочетая в себе традиции прошлого и современные тенденции, – говорит Жулдыз Хуспанова.

К решению творческих задач компания подходит кластерно. И речь не только о работе дизайнеров и порт­ных. Создано модельное агентство, а Жулдыз Хуспанова сама выступает организатором конкурсов красоты и модных показов. У Дома моды свой шоурум, где можно посмотреть работы, оформить в прокат или приобрести понравившуюся модель, о чем много лет назад мечтала основательница семейного дела. Кроме того, «Мария ханым» – постоянный участник всевозможных выставок и конкурсов, в том числе международных.

Одним из таких показов стал конкурс высокой моды национального костюма, прошедший в Москве в 2003 году. В нем приняли участие модные дизайнеры как СНГ, так и многих других стран.

– Тогда еще не было соцсетей, и, чтобы о тебе узнали, нужно было за­явиться. Но в первую очередь это было нужно нам для нашей самоидентификации, самооценки. От Казахстана на конкурсе мы были одни. Я ехала и думала, что там увидим такое! Были страхи: как будут выглядеть наши модели на фоне других, ведь для нас участие в мероприятии такого масштаба стало первым. Автором коллекции была дочь Марии Раиповны – Галина Нугманова. Было невероятно интересно и познавательно, мы увидели много классных, креативных решений. Но главное, наши коллекции смотрелись на сцене очень достойно, колоритно, со вкусом. В конце нашего дефиле зрители встали и, аплодируя, скандировали: «Казахстан!» Тогда мы получили специальный приз от Лиги народов Москвы, – рассказывает Жулдыз Казиевна.

Вторым впечатляющим показом стали командировки в ОАЭ. Шейх Заид ежегодно организовывал этнофестиваль, участниками которого в основном были делегации из стран тюркского мира. В пустыне недалеко от Абу-Даби была построена этнодеревня с павильонами разных стран. Дизайнеры одежды, ювелиры, художники, ремес­ленники представляли культуру и традиции своего народа. География посетителей также была очень широкая: кроме местного населения, этнодеревню посещали туристы со всего мира, отдыхающие в это время в Эмиратах.



В рамках фестиваля в Посольстве Казахстана в ОАЭ состоялись прием и показ, где собралась дипломатическая элита всех стран, и наша коллекция имела большой успех. Участники фестиваля могли продавать свои изделия.

Я туда повезла коллекцию платьев с двухметровыми шлейфами, вышивкой. Ее раскупили местные жительницы, как оказалось, чтобы… носить дома, – вспоминает Жулдыз Казиевна.

Было время, когда уральские дизайнеры и мечтать не могли о подиумах мировой столицы моды, но оно прошло. В 2019 году Жулдыз Хуспанова была удостоена Гран-при республиканского конкурса среди бизнес-леди. Призом стала поездка в Париж в рамках деловой миссии. Ей предложили провести там показ, на что она, конечно, с большим удовольствием согласилась. Посольство Казахстана во Франции устраивало Дни казахстанских дизайнеров. Зрителями закрытых показов были представители всемирно известных брендов, фотографы журналов моды.

И вновь уральские дизайнеры были замечены и приглашены на показ, который ежегодно проходит в Лувре (Carrousel Du Louvre). Это был еще один шанс представить себя на меж­дународном уровне. Участие стоило бешеных денег. И хотя ДМ «Мария ханым» предложили хорошую скидку, внутреннее чутье удержало руководство компании дать согласие организаторам показа. Это было финансово верным решением – спустя пару месяцев объявили пандемию и карантин.

Резко упали доходы, все госзаказы в сфере культуры на пошив сценических костюмов для творческих коллективов отменили. Встал вопрос о дальнейшем существовании предприятия. Работу полностью не приостанавливали, шили маски в рамках благотворительности. Тогда возникла идея – сделать их с логотипами местных компаний. По две маски вместе с пожеланиями здоровья и процветания отправили в подарок первым руководителям уральских предприятий. Это был знак уважения, внимания и поддержки в это трудное время. Стильные изделия понравились, пошли заявки на их изготовление.

Еще одним решением стал запуск линейки масс-маркета. Спортивные костюмы, платья и другую продукцию, пошитую небольшими партиями, продвигали через Инстаграм. Несмотря на закрытые торговые центры и магазины, людям хотелось обновок. Появились индивидуальные заказы, на которых и продержались два года. Приобретенный до этого принтовальный станок позволил значительно снизить себестоимость изделий. Без потерь из карантина не вышли. Чтобы оплатить кредит, пришлось продать один вышивальный станок.

Сейчас в компании острая нехватка профессиональных кад­ров, требуются швеи, дизайнеры, закройщики, а руководство задумывается, какие направления деятельности обеспечат стабильное развитие предприятия.

– Дом моды – очень затратный формат, не случайно сейчас в Европе бренды все чаще от эксклюзива уходят на масс-маркет. Индивидуальный пошив, когда над одной вещью в течение недели или даже месяца трудятся десять человек – удовольствие не из дешевых. Другое дело – шить по шаблону. Безусловно, пока мы производим небольшие партии, нам легче переориентироваться. Совсем другое дело – создавать одежду для подиумов. Здесь в первую очередь важна идея. На создание коллекции уходит от трех до шести месяцев. Многое зависит от материалов, сейчас производят инновационные ткани: металлизированные, голографические, с 3D-эффектом. Пробуем разные техники, каждый день находим что-то новое, – рассказывает бизнес-леди. – Моду сложно предсказать. Порой делаешь ставку на одно, а «выстреливает» совершенно другое. Мода впитывает в себя то, что происходит в обществе, его настроения – будь то новый фильм, музыкальный трек и даже политическое событие. Вместе с тем в основе сегодняшних трендов – минимализм, экостиль и этника. За те тридцать лет, что мы создаем одежду в национальном стиле, тема этники себя не исчерпала и вряд ли исчерпает в том обществе, которое готово чувствовать гордость за свою культуру, укреплять национальную идентичность, отдавать дань уважения предкам и сохранять традиции своего народа.

На очередной фестиваль моды, который пройдет в Уральске в рамках празднования Наурыза, Дом моды «Мария ханым» планирует представить три коллекции: женскую, разновозрастную и детскую. Западноказахстанские модницы надеются увидеть и работы представителя третьего поколения в семейной династии Хуспановых. Дочь Жулдыз и Айвара – Ясмина – пока только учится на дизайнера, но уже работает над своей четвертой коллекцией.